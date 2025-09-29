Snickare med erfarenhet och känsla för detaljer
2025-09-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Är du en erfaren byggnadsarbetare med ett öga för kvalitet?
Är du intresserad av kreativt tänkande och en lösningsorienterad person?
Är du kunnig nog att korrigera dina och andras fel för att säkerställa slutprodukten?
Stämmer detta in på dig?:
Du är en driven och erfaren snickare som vill vara en del av vår framtid.
Du har en fullgod lärlingsperiod och ett yrkesbevis som snickare.
Du har tillräckligt stor erfarenhet för att kunna ansvara för och kvalitetssäkra ditt och dina medarbetares arbete.
Du har ett öppet sinne och kan och vill ta dig an nya situationer och problem.
Du vill vara en del av ett team och har inga problem med att jobba i grupp.
Då söker vi dig!
Rollen som snickare:
Som snickare hos oss får du en varierande roll där du både jobbar med serviceuppdrag och större entreprenadprojekt.
Arbetet innebär bland annat följande arbetsuppgifter:
Servicearbeten, några arbeten som vi jobbat med det senaste året är bland annat köksrenoveringar, husrenoveringar och garagebyggen.
Entreprenadarbete, våra projekt sträcker sig från fönsterbyten i större lägenhetshus till resningar av ridhus och maskinhallar.
Möjlighet till varierande arbetsplatser, med en del projekt på annan ort.
Krav för tjänsten:
Hårda färdigheter:
Mångårig erfarenhet av snickar- och konstruktionsarbete.
Förmågan att läsa och tolka byggritningar är grundläggande för att kunna utföra jobbet korrekt.
Erfarenhet av att använda relevanta handverktyg och elverktyg på ett säkert och effektivt sätt.
Mjuka färdigheter:
Ett öga för detaljer och hög standard när det kommer till ditt eget arbete. Noggrannhet är avgörande för ett hållbart slutresultat.
Många gånger förväntas du kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ för att driva arbetet framåt.
Snickare jobbar nästan alltid i team. Därför är det viktigt att du kan samarbeta med kollegor, andra hantverkare, och ibland även med kunder.
Meriterande:
Erfarenhet av arbetsledning eller liknande.
Bas-U och Bas-P utbildning.
Praktisk information:
Anställningsintervjuer sker löpande och vi ser gärna att du kan starta snarast.
Tjänsten är stationerad i Jönköping och vi ser gärna att du bor i regionen. Snickarteamet har projekt över stora delar av Götaland vilket betyder att tjänsten kan innebär en del resande. Förmånsbil ingår i tjänsten. Skulle övernattning på annan ort ske står Snickarteamet för boendekostnader enligt Byggnads grunder.
Vanliga arbetstider mellan 07:00-16:00.
Friskvård på uppemot 2000kr erbjuds i tjänsten.
Om Snickarteamet:
Snickarteamet är ett växande företag inom bygg- och konstruktionsbranschen, med fokus på service och entreprenad. Vi har vår bas i Jönköping och är stolta över vårt småländska hantverk, vi jobbar med långsiktiga relationer och ser gång på gång återvändande kunder. Vi värdesätter fritänkande, nytänkande och samarbetande medarbetare. Vi uppskattar konkret och givande kritik, något vi måste kunna ge och ta för att utvecklas som verksamhet, en grundpelare i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
Tillsammans med arbetslaget tror vi på att skapa en solid gemenskap vilket lägger grunden till en välfungerande arbetsmiljö och moral.
Vi söker nu drivna och erfarna snickare som vill vara med och leda våra projekt in i framtiden. Du kommer att spela en central roll i vår verksamhet och ha ansvar för att våra projekt genomförs korrekt och kvalitativt.
Stämmer det här in på dig? Tveka inte att höra av dig, skicka ditt CV och personliga brev till oss så återkommer vi snarast.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: kontor@snickarteametjonkoping.com
Detta är ett heltidsjobb.
Snickarteamet Jönköping AB
Kindgrensgatan 15
554 74 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Oscar Lundsör kontor@snickarteametjonkoping.com 0723626979
