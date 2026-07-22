Snickare med erfarenhet av ROT

Resursverket AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-07-22


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Byggföretaget som skräddarsyr renoveringsprojekt. Arbetar med privatkunder, brf och företag. Utsedda till årets byggföretag 2019
Vi söker en självgående snickare som vill bli en del av ett härligt gäng på ett välkänt byggföretag i söderort.
Du kommer arbeta både självständigt och tillsammans med arbetsledare och kollegor i olika projekt.
Arbetet består främst av bygg- och renoveringsarbeten hos privatpersoner, BRF och företag. Du kommer arbeta både självständigt och tillsammans med arbetsledare och kollegor i olika projekt.
Vi lägger stor vikt vid individens förmåga att självständigt kunna starta, driva samt avsluta mindre projekt. I detta innefattas kundkontakt samt dialog med underentreprenörer.
Vi söker dig som har :
B-körkort
5-10+ års erfaren som snickare
Erfarenhet från ROT
Erfarenhet av att samarbeta med UE och kollegor
Goda kunskaper i Svenska
Byggteknisk förståelse
Bra referenser

Personliga egenskaper vi värdesätter:
Ansvarstagande
Noggrann
Serviceinriktad
Lösningsorienterad
Bra samarbetsförmåga
En vilja att utvecklas

Typ av projekt:
ROT/renovering
Nyproduktion
Servicejobb
Badrum/kök
Större byggprojekt

Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett stabilt företag som funnits sedan 2011 med kollektivavtal.
Trevliga kollegor med en bra arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra och våra projekt.
Möjlighet till utveckling inom företaget
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Denna rekrytering hanteras av Resursverket och all kontakt ske ske genom Resursverket.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Resursverket AB (org.nr 559565-3584), https://www.lindqvistengstrom.se/
120 40  ÅRSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lindqvist & Engström AB

Kontakt
Senior rekryteringsspecialist
Mikael Buskas
info@resursverket.se
+46760150066

Jobbnummer
10009226

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