Snickare med erfarenhet av finsnickeri
Nova Bygg Stockholm AB / Möbelsnickarjobb / Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nova Bygg är ett Stockholmsbaserat byggföretag som är specialiserat på platsbyggd inredning, kök och renoveringar. Vi söker nu 1-2 snickare med erfarenhet inom dessa områden.
Du har minst fem års erfarenhet inom yrket och trivs med att arbeta med detaljer. Rollen är varierad och innebär att du ofta ansvarar för egna projekt. I vissa fall arbetar du självständigt, medan andra projekt genomförs tillsammans med kollegor. Det finns alltid tydliga underlag som beskriver hur arbetet ska utföras. Arbetsplatsen varierar mellan uppdrag hos beställare och arbete i vår verkstad i Orminge, Saltsjö-Boo.
Du behärskar svenska i både tal och skrift, då god kommunikation är avgörande i kontakten med både kunder och kollegor. B-körkort är ett krav.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker därför någon som är noggrann, samarbetsvillig och har ett skarpt öga för detaljer. Du är dessutom serviceinriktad och bemöter både kollegor, kunder och uppdrag med ödmjukhet. I ditt dagliga arbete sätter du kvalitet främst.
Vi arbetar långsiktigt och söker dig som trivs med variation och nya utmaningar. Hos oss får du stora möjligheter att påverka hur ditt arbete utformas så att det passar dig och ditt sätt att arbeta. Om du känner att rollen är rätt för dig, skicka gärna in din ansökan. Bifoga gärna ett personligt brev samt referenser och information om tidigare erfarenheter.
Provanställning som övergår till fast tillsvidaretjänst.
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Via mail
E-post: info@novabygg.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nova Bygg Stockholm AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marcus Lundqvist info@novabygg.se
