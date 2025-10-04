Snickare med erfarenhet
2025-10-04
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
Visa alla jobb hos Sera Bygg AB i Svalöv
SERA BYGG AB är ett litet och familjärt byggföretag som nu söker ytterligare medarbetare. Vi söker dig som är driven, noggrann, självgående och har några års yrkeserfarenhet, för att stärka vårt team.
Minst 3 års erfarenhet av olika typer av arbetsmoment inom bygg och för dig som brinner för att leverera högkvalitativt arbete med stort kundfokus. Våra kunder är privatpersoner, föreningar, fastighetsägare och nyproduktion.
Vi erbjuder en stabil arbetsplats med varierande projekt, värdesätter yrkesstolthet och kompetens.
Vi utgår ifrån Svalöv och arbetar huvudsakligen i Skåne samt längst västkusten med omnejd.
Arbetsbeskrivning?
Utföra arbeten av olika slag inom bygg, då vi åtar oss olika typer av projekt från mindre renoveringar till stora totalentreprenader. Du bör kunna arbeta självständigt och i grupp för att uppnå våra gemensamma mål. Det är ett stort plus om man kan plattsättning, målning, fönstermontering, flytspackling etc.
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2025-10-04Kvalifikationer
God svenska, både tal och skrift
Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom snickeriyrket
B-körkort & bil
Kunna arbeta självständigt och ha ansvar för egna arbetsuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Info@serabygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SNICKARE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sera Bygg AB
(org.nr 559330-4537)
Rävatofta 1400 (visa karta
)
268 90 SVALÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9540758