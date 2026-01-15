Snickare Karlstad
2026-01-15
ExpanderaMera söker flera självgående snickare.
För denna tjänst behöver du ha minst 5 år erfarenhet inom yrket. Eftersom uppgifterna kan variera är det bra om du har breda yrkeskunskaper. Att kunna kommunicera på svenska eller engelska på arbetsplatsen är ett krav. Yrkesbevis och körkort är meriterande.
Dessa uppgifter kan förekomma: Stomkomplettering, stomme, gipsning, sätta reglar, tak, golv m. m.
Skicka in din ansökan redan idag till: jobb@expanderamera.se
Följande info ska finnas i din ansökan:
• Namn och kontaktuppgifter
• Din erfarenhet inom yrket. (Skriv på vilka företag du har arbetat, när och hur länge, samt ange referenser.)
• Har du några certifikat/yrkesbevis skicka dem gärna med.
• Vilka språk du kan kommunicera fritt.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Detta är ett heltidsjobb.
Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB
(org.nr 556547-9630)
652 09 KARLSTAD
Karlstad Jobbnummer
