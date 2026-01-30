Snickare / Installatör av Braskaminer i Göteborg
Värmekoncept Sverige AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
Gillar du att se ett tydligt, snyggt resultat i slutet av arbetsdagen? Är du händig, orädd för höjder och trött på att stå på stora, stökiga byggarbetsplatser? Då har vi ett betydligt trevligare uppdrag åt dig.
Vilka vi är
På Värmekoncept är vi experter på kaminer och skorstenar. Det går bra för oss, och nu behöver vi öka kapaciteten i Göteborg. Vi vet att bra jobb kräver bra grejer, därför satsar vi på ordentliga verktyg, bra bilar och hjälpmedel som skonar ryggen. Vi tror på frihet: så länge jobbet blir snyggt gjort och kunden är nöjd, litar vi på att du löser uppgiften bäst själv.
Vad jobbet går ut på
Din vardag handlar om installation, inte bara "montering". Du sätter in kaminer, skorstenar och installerar kassetter i öppna spisar.
Utbildning ingår: Du går bredvid en erfaren kollega i början. Du behöver inte vara kaminexpert än, men du ska ha vana att hantera verktyg.
Planering: Du ansvarar för dina egna projekt. Du hämtar material på vårt lager och åker sedan ut till kund.
Vi ska vara ärliga: Det här jobbet är fysiskt. Även om vi har bra hjälpmedel så förekommer tunga lyft. Och eftersom skorstenar sitter där de sitter, kommer du tillbringa en hel del tid på tak. Är du höjdrädd är det här fel jobb. Är du däremot bekväm på en takstege och gillar utsikten, är det perfekt.
Vem är du?
Vi tror att du har bakgrund som snickare, montör, murare eller liknande. Det viktiga är att du är tekniskt lagd och lösningsorienterad. Eftersom du jobbar hemma hos privatpersoner (ofta i deras vardagsrum) är det avgörande att du är:
Serviceinriktad: Du är vårt ansikte utåt. Att vara trevlig, torka av skorna och hålla snyggt runt sig är lika viktigt som själva installationen.
Självgående: Du ser vad som behöver göras och löser det.
Svensktalande: Du måste kunna kommunicera obehindrat med kunderna.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
En specialistroll: Du blir expert på ett nischat hantverk.
Bra villkor: En riktigt bra fast lön, friskvård och en arbetsmiljö där vi har kul ihop.
Variation: Ingen dag är den andra lik, och du slipper harva på samma bygge i månader.
Låter det som ett jobb för dig? Skicka in CV eller bara en kort beskrivning av vad du gjort tidigare. Vi rekryterar löpande, så hör av dig direkt. Så ansöker du
