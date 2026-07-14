Snickare inom ROT sökes

Prowork Göteborg AB / Snickarjobb / Göteborg
2026-07-14


Visa alla snickarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Snickare - ROT-projekt - Göteborg
Vi på Prowork söker nu självgående snickare inom ROT till spännande uppdrag i Göteborg. Här får du arbeta med projekt som fokuserar på renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
Vi söker dig som har erfarenhet av ROT-projekt, trivs i varierande miljöer och gillar att skapa hållbara lösningar.

Publiceringsdatum
2026-07-14

Kvalifikationer
Yrkesbevis eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet som snickare inom ROT
Kan läsa ritningar och planera arbetet självständigt
God svenska i tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet

Meriterande:
Erfarenhet av arbete i bostäder och kommersiella lokaler
Heta arbeten
Säkra lyft
Liftkort

Är du redo för nästa steg i karriären?
Skicka in din ansökan redan idag – vi går igenom ansökningar löpande.
#Prwrk

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63  GÖTEBORG

Arbetsplats
Göteborg Bemanning&Rekrytering

Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö
signe.jarno@prowork.se

Jobbnummer
10002927

Prenumerera på jobb från Prowork Göteborg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Prowork Göteborg AB: