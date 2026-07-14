Snickare inom ROT sökes
Prowork Göteborg AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-07-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Snickare - ROT-projekt - Göteborg
Vi på Prowork söker nu självgående snickare inom ROT till spännande uppdrag i Göteborg. Här får du arbeta med projekt som fokuserar på renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
Vi söker dig som har erfarenhet av ROT-projekt, trivs i varierande miljöer och gillar att skapa hållbara lösningar.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Yrkesbevis eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet som snickare inom ROT
Kan läsa ritningar och planera arbetet självständigt
God svenska i tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i bostäder och kommersiella lokaler
Heta arbeten
Säkra lyft
Liftkort
Är du redo för nästa steg i karriären?
Skicka in din ansökan redan idag – vi går igenom ansökningar löpande.
#Prwrk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Bemanning&Rekrytering Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
10002927