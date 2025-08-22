Snickare Göteborg

Isaksson Byggbemanning AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-08-22


Isaksson Byggbemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom bygg- och fastighetsbranschen. Isaksson Byggbemanning är ett auktoriserat bemanningsbolag hos Kompetensföretagen-Svenskt Näringsliv-Almega. Vi är medlemmar i Byggföretagen.

Är du en erfaren träarbetare som söker jobb? Isaksson Byggbemanning samarbetar med de största byggföretagen i Sverige och söker nu efter duktiga snickare som vill anta nya utmaningar!
Vi söker snickare till flera olika projekt.
Du kommer att bli anställd hos oss på Isaksson Byggbemanning och hyras ut till ett ledande byggföretag.

Publiceringsdatum
2025-08-22

Kvalifikationer
• Det är meriterande om du har yrkesbevis som träarbetare men det är inget krav så länge du har god erfarenhet (minst 6 år) och kan jobb självständigt.
• Arbetsuppgifterna kan variera allt från stomresning till gipsning, takarbete, fasadarbete, köksmontage etc.
• Du bör ha liftkort, ställningsbyggnad och heta arbeten.
• Grundläggande förståelse av svenska i tal och skrift är ett krav för att du ska kunna kommunicera med kollegor, arbetsledning och för att kunna garantera en god säkerhet på arbetsplatsen.

Som person ser vi att du är social, engagerad och målinriktad. I ditt arbete är du organiserad, noggrann och arbetar bra både självständigt och i grupp. Du kan ta ansvar, är prestigelös och ser alltid till verksamhetens bästa.

ANSÖKAN
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan redan idag då vi intervjuar och anställer kandidater löpande.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ersättning
Fast och rörlig lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Isaksson Byggbemanning AB (org.nr 559356-0120)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Erica Stråhle
0760169500

Jobbnummer
9472475

