Snickare för nyproduktion på Ekerö
2025-09-30
Snickare sökes till LM Design to Live in AB för nyproduktion på Ekerö
LM Design to Live in AB är ett väletablerat byggföretag med lång erfarenhet inom nyproduktion av villor och bostäder. Vi tar helhetsansvar - från planering och bygglov till färdigställande - och strävar alltid efter hög kvalitet, trygghet och modern design.
Vi söker nu engagerade och skickliga snickare som vill vara en del av vårt team och bidra till spännande nyproduktion på Ekerö.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som byggnadsarbetare hos oss kommer du bland annat att:
Utföra traditionella byggnadsarbeten för nyproduktion (stomme, tak, fasad, isolering m.m.)
Samarbeta med kollegor, underentreprenörer och projektledare
Följa ritningar, byggnormer och kvalitetskrav
Delta i arbetsberedning och planering
Bidra till att hålla säkerhet, ordning och reda på byggarbetsplatsen
Kvalifikationer & egenskaper
Vi söker dig som har:
Yrkesutbildning
Erfarenhet av byggnadsarbete - gärna från nyproduktion eller liknande
God förståelse för byggprocesser, ritningar och byggnormer
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Noggrannhet, ansvarstagande och är lösningsorienterad
B-körkort (meriterande)
Svenska eller engelska i tal och skrift
Meriterande:
Certifikat inom bygg- och säkerhetsrelaterade områden
Heltid, 3-6 månader med möjlighet till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: mikael@lmerikssonbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare för nyproduktion". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LM Design To Live In AB
(org.nr 556825-9195), http://www.lmerikssonbygg.se
Stenstigen 9 (visa karta
)
179 61 STENHAMRA Arbetsplats
Stenhamra Jobbnummer
9534214