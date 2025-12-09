Snickare, Byggnadsvård, historiska byggnader

Tidevarv Byggnadsvård AB / Snickarjobb / Stockholm
2025-12-09


Är du snickare och tycker om att jobba i gamla byggnader? Då tycker vi att du ska söka jobb hos oss!
Vi söker två snickare som är vana att jobba med gamla hus, både in och utvändigt.
Vi är en bygg-och-målerifirma som är specialiserade på gamla hus, vi gör även lägenhetsrenoveringar och konsultuppdrag. Vi jobbar åt andra byggföretag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar.
I arbetsuppgifterna utöver snickra kan det ingå att arbetsleda, inköp av material, räkna på jobb och andra administrativa uppgifter. Det är viktigt att du är självgående och att du kan jobba i lag med andra. Flytande i svenska i tal och skrift är en självklarhet, likaså körkort.
Löpande intervjuer, hör av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: anton-bjorklund@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tidevarv Byggnadsvård AB (org.nr 559297-0718)
Snöbollsgränd 2 (visa karta)
129 45  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9636552

