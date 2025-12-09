Snickare, Byggnadsvård, historiska byggnader
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du snickare och tycker om att jobba i gamla byggnader? Då tycker vi att du ska söka jobb hos oss!
Vi söker två snickare som är vana att jobba med gamla hus, både in och utvändigt.
Vi är en bygg-och-målerifirma som är specialiserade på gamla hus, vi gör även lägenhetsrenoveringar och konsultuppdrag. Vi jobbar åt andra byggföretag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar.
I arbetsuppgifterna utöver snickra kan det ingå att arbetsleda, inköp av material, räkna på jobb och andra administrativa uppgifter. Det är viktigt att du är självgående och att du kan jobba i lag med andra. Flytande i svenska i tal och skrift är en självklarhet, likaså körkort.
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
