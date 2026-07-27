Snickare
Fahlströms Bygg I Valsjöbyn Aktiebolag / Snickarjobb / Krokom Visa alla snickarjobb i Krokom
2026-07-27
, Östersund
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Vill du vara med och skapa hållbara och snygga byggprojekt?
Fahlströms bygg startade år 1982 och är ett företag som driver en kombinerad byggvaruhandel/snickarfirma.
Butiken är belägen mitt i Valsjöbyn och är en varierad varuhandel som säljer produkter inom bygg, färg, plåt och fiske med mera. Hos oss finns butik, virkesförråd, snickeri och plåtverkstad. Vi har idag 2 snickare som arbetar ute och nu söker vi fler medarbetare.
Vi söker två erfarna snickare för omgående anställning.
Som snickare hos oss arbetar du med varierande projekt hos mestadels privatpersoner men även hos företag. Eftersom företaget är beläget på landsbygden utför vi många olika typer av uppdrag. Det kan handla om allt från finsnickeri, gjutning och takläggning till projekt som utbyggnationer, renoveringar och även nybyggnationer. Jobben kan vara stora och små. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att leverera hög kvalitet i varje detalj.
Vad vi erbjuder
Valsjöbyn ligger ca 13 mil norr om Östersund med vacker utsikt över norska fjäll. Mest känd är Valsjöbyn för sina fantastiska fiskevatten. Men här finns även mycket att hämta för den som är naturintresserad eller för den som bara vill ha vackra vyer och mycket livsutrymme omkring sig. I byn finns skola, matbutik, byggvaruhandel, camping med matservering och en aktiv fäbodvall med servering under sommaren. Vintertid erbjuds fantastisk skoteråkning med fina leder som tar dig ut till fisksäkra vatten.
Valsjöbyn och en växande bygd och en ung generation tar över. Här erbjuds en trygg plats för föräldrar att låta sina barn växa upp på. Här finns en stark gemenskap, närahet till natur och aktivt föreningsliv.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Inredningssnickeri och finsnickeri
Renoverings- och ombyggnadsarbeten
Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper
Vi söker dig som
Har erfarenhet som snickare (gärna yrkesbevis)
Du är ansvarstagande, yrkesstolt och är lösningsorienterad
Kan arbeta självständigt och i team
Har B-körkort
Meriterande
BE-körkort
Erfarenhet av plåtarbeten
Talar svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Skicka CV och personligt brev till info@fahlstroms.nu
E-post: info@fahlstroms.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fahlströms Bygg I Valsjöbyn Aktiebolag
(org.nr 556443-5732)
NÄSET 4864 (visa karta
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835 67 VALSJÖBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013392