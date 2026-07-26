Snickare
Prefbet Group AB / Snickarjobb / Halmstad Visa alla snickarjobb i Halmstad
2026-07-26
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Vi söker två erfarna snickare för tillverkning och montering av prefabricerade väggblock till villaprojekt.
Jobbet är i Halmstad kommun.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
✔ Montering av prefabväggar
✔ Ritningsläsning
Vi söker dig som:
✔ Har erfarenhet av trästommar och husbyggnation
✔ Kan arbeta självständigt och i team
✔ Är noggrann och ansvarstagande
✔ Har B-körkort (meriterande)
✔ Möjlighet till omgående start Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@prefabab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prefbet Group AB
(org.nr 559296-4398) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prefbet Jobbnummer
10011651