Snickare

Prefbet Group AB / Snickarjobb / Halmstad
2026-07-26


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Vi söker två erfarna snickare för tillverkning och montering av prefabricerade väggblock till villaprojekt.
Jobbet är i Halmstad kommun.

Publiceringsdatum
2026-07-26

Dina arbetsuppgifter
✔ Montering av prefabväggar
✔ Ritningsläsning

Vi söker dig som:
✔ Har erfarenhet av trästommar och husbyggnation
✔ Kan arbeta självständigt och i team
✔ Är noggrann och ansvarstagande
✔ Har B-körkort (meriterande)

✔ Möjlighet till omgående start

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@prefabab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prefbet Group AB (org.nr 559296-4398)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prefbet

Jobbnummer
10011651

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