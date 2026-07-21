Snickare
Junic Sverige AB / Snickarjobb / Tranemo Visa alla snickarjobb i Tranemo
2026-07-21
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Kom och bygg framtiden med oss. Vi söker snickare!
Kundföretaget
Vibo Modulbyggen är en ledande aktör inom modul- och prefabricerade byggkomponenter som ger en snabb och effektiv byggprocess. Vi är stolta över att leverera högkvalitativa byggnader till våra kunder.
Vår verksamhet är i tillväxt och vi söker nu fler skickliga snickare till vårt team i Ambjörnarp. Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
- Tillverkning och montering av moduler i vår fabrik
- Utföra olika typer av snickeriarbeten, från grovsnickeri till finsnickeri
- Säkerställa att alla arbeten utförs enligt ritningar och specifikationer.
- Arbeta med att upprätthålla våra höga kvalitetsstandarder och säkerhetsföreskrifter.
Vem är du och vad erbjuder vi?
Du har erfarenhet av snickeri och byggnation. Som person är du händig och tekniskt lagd, du gillar att jobba fysiskt. Vi välkomnar nyfikna och lärande personer som är redo att ta sig an nya utmaningar. Du är noggrann, ser till detaljer och avvikelser i ritningar, är lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Kvalitetstänk och att se till att leverera produkter i tid är viktigt liksom att du är flexibel och ser positivt på nya utmaningar. Du kommer behöva arbeta både självständigt och i team tillsammans med dina kollegor. Din svenska är god i såväl tal som skrift.
Meriterande om du har Truckkort, travers/säkra lyft och heta arbeten.
Vi erbjuder en stabil arbetsplats med kollektivavtal. Du kommer till ett positivt och engagerande gäng.
Vänta inte utan sök nu!Så ansöker du
Du kommer till en början att ha din anställning hos Junic AB och vara uthyrd till vår kund för att sedan förutsatt att både du och kunden trivs gå över i anställning.
Tjänsten söker du genom att registrera din ansökan med ditt CV och ditt personliga brev på www.junic.se.
Urval sker löpande så sök redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Niclas Andersson på 072-200 31 02 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bäcklund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
(org.nr 556783-2711), https://cv.junic.se/cv_junic/iframe.jsp?
Baldersvägen 31 (visa karta
)
332 35 AMBJÖRNARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Junic AB Jobbnummer
10008338