Snickare
Jetmarine & Maskin Aktiebolag / Snickarjobb / Orust Visa alla snickarjobb i Orust
2026-07-19
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
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Vi söker dig som är erfaren snickare och som trivs med varierande projekt på ett mindre företag. Du ska vara bekväm med att arbeta själv men också fungera bra i team samt vara öppen för att hjälpa till där det behövs och att arbeta mycket utomhus (nästan uteslutande utomhus).
Det förekommer tungt arbete. Du behöver vara beredd på att utföra andra arbetsuppgifter inom företaget då vi är ett mark och entreprenadföretag.
Meriterande med erfarenhet av altaner, bryggor, pålning, formning och armering/gjutning.
Extra meriterande med båtvana och fartygsbefäl klass 8.
Vi utgår från Orust med verkstad och kontor samt arbetar främst inom närområdet (Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund) Vi ser gärna att du bor i närheten.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan endast via mail Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: info@jetmarine.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jetmarine & Maskin Aktiebolag
(org.nr 556804-3243)
Nöteviken 114 (visa karta
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473 91 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jetmarine & Maskin AB Jobbnummer
10006113