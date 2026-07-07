Snickare
LBF Bygg AB / Snickarjobb / Sigtuna Visa alla snickarjobb i Sigtuna
2026-07-07
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Kreativ snickare sökes – bygg framtiden med oss på LBF Bygg AB
Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Där du får använda både din yrkesskicklighet och kreativitet – och samtidigt vara en del av ett starkt team?
Nu söker LBF Bygg AB en engagerad och driven snickare som vill vara med och skapa hållbara byggprojekt med hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
LBF Bygg AB arbetar med allt från större entreprenader till byggservice och ROT-projekt. Våra kunder finns inom kommuner, fastighetsbolag, affärscenter och statliga verksamheter.
Vi är stolta över att leverera långsiktiga lösningar – och att alltid göra jobbet ordentligt.
Om rollen
Som snickare hos oss får du en varierad och utvecklande vardag. Du kan ena dagen arbeta i ett större projekt, och nästa dag lösa byggserviceuppdrag i kundnära miljö.
Du kommer främst att arbeta med:
Byggservice och ROT-arbeten
Anpassningar och underhåll i exempelvis skolor, kontor, äldreboenden och flygplatser
Mindre ombyggnationer och finsnickeri
Arbetet innebär mycket kundkontakt – därför är ditt bemötande lika viktigt som ditt hantverk.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och gillar att ta ansvar.
Du är:
Självgående och lösningsorienterad
Noggrann med kvalitet och detaljer
Professionell i mötet med kunder
Positiv, pålitlig och en lagspelare
I god fysisk form och trivs med ett högt arbetstempo
Det är meriterande om du bor norr om Stockholm, där många av våra projekt finns.
Därför ska du välja LBF Bygg AB
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får variation, utveckling och kollegor som bryr sig.
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett stabilt företag
Stor variation i arbetsuppgifter
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
Ett sammansvetsat och trevligt team
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande.
Välkommen till LBF Bygg AB – tillsammans bygger vi framtiden.
Vid frågor kontakta Rebecka Järefjord 08 591 130 10 alternativt jobb@lbf.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
via e-post
E-post: jobb@lbf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LBF Bygg AB
(org.nr 556698-9546)
Arlandastad, Generatorgatan 21 C (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lbf Bygg AB Jobbnummer
9994734