Snickare
Enkla jobb Stockholm AB / Snickarjobb / Värmdö Visa alla snickarjobb i Värmdö
2026-07-06
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enkla jobb Stockholm AB i Värmdö
Vi söker 1–2 nya självgående kollegor som vill bli en del av vårt drivna team med start i augusti/september. Är du utbildad snickare eller har gedigen erfarenhet inom bygg och renovering? Trivs du med varierade arbetsdagar och att arbeta praktiskt och självständigt? Då kan du vara rätt för oss.
Som snickare hos oss arbetar du med både mindre och större bygg- och renoveringsprojekt. Du kommer bland annat att arbeta med:
Montering av bl.a. parkeringsräcken eller andra utomhuskonstruktioner
Målning av fasader, vindskivor och panel
Tapetsering, spackling och invändig målning
Diverse snickeriarbeten, reparationer och monteringar hos privatpersoner
Yttre renoveringar och fönsterbyten
Grävning för markkabel och återställning av mark
Inredning av vindsvåningar, inklusive byggnation av landgång/loftgång
Arbetet är oftast självständigt, där du ansvarar för att planera och genomföra uppdrag hos kund. Samtidigt förekommer det även projekt där man arbetar två och två, exempelvis vid större renoveringar eller tyngre moment.
Hos oss är ingen dag den andra lik — du får arbeta praktiskt och lösa problem. Vi är ett sammansvetsat familjeägt företag med korta beslutsvägar och möjlighet att avancera.
Vem vi söker
För att lyckas i rollen har du:
Minst 3-5 års erfarenhet (yrkesbevis eller dokumenterad erfarenhet)
B-körkort
Tar ansvar och är noggrann och självgående
Trivs med att arbeta i ett mindre team där alla hjälps åt
Om anställningen
Arbetsområde: Stockholm med omnejd
Arbetstider: Måndag–fredag
Omfattning: Heltid
Start: Augusti
Anställningsform: Provanställning 6 månader
✉️ Låter det som något för dig?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till info@enklajobb.com
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag – så vänta inte för länge!
Vi ser fram emot att höra från dig – kanske är det just du som blir vår nästa kollega? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: info@enklajobb.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare Enkla jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enkla jobb Stockholm AB
(org.nr 559397-6490)
Älvsby industriväg 29A (visa karta
)
139 52 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9994626