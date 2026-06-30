Snickare
Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk förening / Snickarjobb / Uppsala Visa alla snickarjobb i Uppsala
2026-06-30
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Snickare – Timanställning vid behov – Uppsala med omnejd
Om rollen
Vi söker en erfaren snickare för omgående timanställning vid behov. Hos oss arbetar du med varierande snickeriuppdrag hos både privatpersoner och företag – med flexibilitet att själv påverka när du jobbar.
Det här uppdraget passar perfekt för dig som är pensionär, egenföretagare med tid över, eller bara vill arbeta extra timmar när det passar ditt liv.
Som timanställd hos oss kommer du att:
Utföra olika typer av snickeriarbeten (inomhus och utomhus)
Jobba efter behov, med flexibla arbetstider anpassade efter din tillgänglighet
Ingå i ett engagerat team som värdesätter kvalitet, pålitlighet och hållbarhet
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har yrkeserfarenhet som snickare (några år räcker bra)
Helst bor i Uppsala med omnejd
Är självgående, noggrann och professionell i ditt arbete
Behärskar svenska eller engelska
Har körkort och tillgång till bil (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Timanställning vid behov – du jobbar när det passar dig och oss
Möjlighet att själv styra över din arbetstid
En inkluderande och familjär arbetsmiljö
Konkurrenskraftig timlön
Chans att bidra med din yrkeskunskap i ett meningsfullt sammanhang
Exempel på arbetsuppgifter:
Mindre byggprojekt och reparationer
Montering av inredning och snickeridetaljer
Renovering av träytor och fasader
Altaner, plank, carports m.m.Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
Obs! Du kan skriva din ansökan på svenska eller engelska. Vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande. Om du är en av de kandidater som vi väljer att gå vidare med kommer vi att kontakta dig via telefon. Vi kan ringa både på kvällar och under helger, så håll gärna koll på din telefon så att du inte missar vårt samtal.
Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan. Vi genomför intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Skicka in ditt ansökan så snart som möjligt, helst med ett CV samt ett kort personligt brev via länken nedan.https://dfpstad.se/en/work-with-us
Annonsen tas bort när vi hittat rätt personer.Företag
Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Förening
🌐 www.dfpstad.se
Frågor?
Skicka ett meddelande genom dfp-stad.fly.dev/#kontakta-oss. Obs! ingen jobbansökan genom den här länken)
Arbetsgivaren
Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Föreningwww.dfpstad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
https://dfpstad.se/en/work-with-us Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Arbetsgivare Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk förening Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Din Företagspartner i Sverige Ek Jobbnummer
9984344