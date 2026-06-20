Snickare

Stas GBG AB / Snickarjobb / Göteborg
2026-06-20


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Snickare till Göteborg
Vi söker en snickare för uppdrag på byggarbetsplatser i Göteborg, exempelvis nybyggnation, renovering och ombyggnation.

Publiceringsdatum
2026-06-20

Dina arbetsuppgifter
Gipsarbete och innerväggar
Träarbete
Montering av fönster och dörrar
Övriga förekommande snickeriuppgifter

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av snickeriarbete
Är van vid svenska byggregler och säkerhetskrav
Jobbar noggrant och kan samarbeta med andra på arbetsplatsen
Talar svenska eller engelska tillräckligt för att kommunicera på arbetsplatsen

Vi erbjuder:
Möjlighet till långsiktigt samarbete

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Skicka CV och kort presentation av dig själv
E-post: info@flexpool.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stas GBG AB (org.nr 559430-8545)
414 79  GÖTEBORG

Jobbnummer
9971564

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