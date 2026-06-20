Snickare
Stas GBG AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-06-20
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Snickare till Göteborg
Vi söker en snickare för uppdrag på byggarbetsplatser i Göteborg, exempelvis nybyggnation, renovering och ombyggnation.Publiceringsdatum2026-06-20Dina arbetsuppgifter
Gipsarbete och innerväggar
Träarbete
Montering av fönster och dörrar
Övriga förekommande snickeriuppgifter
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av snickeriarbete
Är van vid svenska byggregler och säkerhetskrav
Jobbar noggrant och kan samarbeta med andra på arbetsplatsen
Talar svenska eller engelska tillräckligt för att kommunicera på arbetsplatsen
Vi erbjuder:
Möjlighet till långsiktigt samarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Skicka CV och kort presentation av dig själv
E-post: info@flexpool.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stas GBG AB
(org.nr 559430-8545)
414 79 GÖTEBORG Jobbnummer
9971564