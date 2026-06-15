Snickare
Renby Bostad AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vi söker erfarna snickare för anställning
Vi söker nu erfarna och självgående snickare till vår verksamhet. Vi arbetar med renovering, ombyggnation, ROT-arbeten, servicearbeten och entreprenader åt företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatkunder.
Vi söker dig som har yrkesstolthet, god problemlösningsförmåga och hög känsla för kvalitet och fackmässigt utförande.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
Invändiga och utvändiga snickeriarbeten
Renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler
Montering av väggar, tak, dörrar, foder, lister och inredning
Regelverk, stomkomplettering och skivmontage
Köksmontage och övrig inredningsmontering
Service- och ROT-arbeten
Samordning med arbetsledning, kunder och övriga yrkesgrupper
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som snickare
Är självgående och kan planera ditt eget arbete
Har god förståelse för ritningar, mått, detaljer och finish
Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Kan arbeta både självständigt och i team
Är lösningsorienterad och van vid varierande arbetsplatser
Har B-körkort, meriterande men inget absolut krav
Behärskar svenska eller engelska i tal
Yrkesbevis är meriterande men praktisk erfarenhet, kvalitet och rätt inställning väger tungt.
Vi erbjuder
Anställning i ett växande företag
Varierande arbetsuppgifter inom ROT, service och entreprenad
Seriösa projekt med tydlig arbetsledning
Goda utvecklingsmöjligheter
Marknadsmässig lön efter erfarenhet och kompetens
Möjlighet till långsiktig anställning för rätt personSå ansöker du
Skicka din ansökan med kort beskrivning av din erfarenhet, tidigare arbetsplatser och kontaktuppgifter.
Märk ansökan med: Snickare
Vi går igenom ansökningar löpande och anställer när vi hittar rätt personer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: info@renby.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renby Bostad AB
(org.nr 559263-1906)
106 31 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renby AB Jobbnummer
9964808