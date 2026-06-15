Snickare

Renby Bostad AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-06-15


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Vi söker erfarna snickare för anställning
Vi söker nu erfarna och självgående snickare till vår verksamhet. Vi arbetar med renovering, ombyggnation, ROT-arbeten, servicearbeten och entreprenader åt företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatkunder.
Vi söker dig som har yrkesstolthet, god problemlösningsförmåga och hög känsla för kvalitet och fackmässigt utförande.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
Invändiga och utvändiga snickeriarbeten

Renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler

Montering av väggar, tak, dörrar, foder, lister och inredning

Regelverk, stomkomplettering och skivmontage

Köksmontage och övrig inredningsmontering

Service- och ROT-arbeten

Samordning med arbetsledning, kunder och övriga yrkesgrupper

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som snickare

Är självgående och kan planera ditt eget arbete

Har god förståelse för ritningar, mått, detaljer och finish

Är noggrann, punktlig och ansvarstagande

Kan arbeta både självständigt och i team

Är lösningsorienterad och van vid varierande arbetsplatser

Har B-körkort, meriterande men inget absolut krav

Behärskar svenska eller engelska i tal

Yrkesbevis är meriterande men praktisk erfarenhet, kvalitet och rätt inställning väger tungt.
Vi erbjuder
Anställning i ett växande företag

Varierande arbetsuppgifter inom ROT, service och entreprenad

Seriösa projekt med tydlig arbetsledning

Goda utvecklingsmöjligheter

Marknadsmässig lön efter erfarenhet och kompetens

Möjlighet till långsiktig anställning för rätt person

Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort beskrivning av din erfarenhet, tidigare arbetsplatser och kontaktuppgifter.
Märk ansökan med: Snickare
Vi går igenom ansökningar löpande och anställer när vi hittar rätt personer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: info@renby.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Renby Bostad AB (org.nr 559263-1906)
106 31  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Renby AB

Jobbnummer
9964808

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