Snickare
2026-04-30
Vi är ett växande byggföretag som nu söker en engagerad och erfaren snickare till vårt team. Hos oss får du arbeta med varierande projekt inom bygg och renovering, både nyproduktion och ombyggnation.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som snickare
Kan arbeta självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har B-körkort (Krav)
Vi erbjuder:
Trygg anställning
Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor
Varierande arbetsuppgifter
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: ansokan@miribygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miri Entreprenad & Uthyrning AB
(org.nr 556978-8861) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mohammed Mekahal mm@miribygg.se Jobbnummer
9884017