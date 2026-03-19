Snickare
Badrumsdax är ett byggföretag i Täby som arbetar med badrumsrenovering och övriga våtrum. Vi fokuserar på att leverera högsta kvalitet och nöjda kunder.
Vi ser att du har någon typ av byggutbildning och/eller motsvarande arbetserfarenhet. Du är självgående, lyhörd och har kvalitetstänk samt duktig på att planera dina jobb.
Du kommer ensam och i team att arbeta från start till klart i badrummet (exkl. plattsättning). Arbetet inkluderar allt ifrån rivning, snickeri, förberedande vvs-arbete, uppbyggnad, förberedande EL samt montering av badrumsinredning.
Du kommer att få en fullt utrustad arbetsbil med allt för att ditt arbete ska gå så smidigt som möjligt. Vi erbjuder marknadsmässig fast månadslön, telefon, arbetskläder, 5 veckor semester, trevliga kollegor m.m.
Vi kommer att ge dig löpande utbildning på hur vi arbetar på Badrumsdax samt hålla dig uppdaterad kring de senaste branschreglerna etc.
Vi håller intervjuer löpande.
Lön enl. överenskommelse.
Körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan per e-post.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: info@badrumsdax.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Badrumsdax Sverige AB
(org.nr 556925-6216), http://www.badrumsdax.se
Kuttervägen 3 (visa karta
)
187 28 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomas Lidström info@badrumsdax.se Jobbnummer
9806262