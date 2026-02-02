Snickare
Är du en allsidig och engagerad snickare? Självgående som gillar variation, kundkontakt och frihet under ansvar? Då kan den här rollen vara något för dig, Ansök idag!
Som servicesnickare arbetar du främst med löpande serviceuppdrag åt större fastighetsägare, framför allt i hyresrätter. Du planerar i stor utsträckning din arbetsdag själv och har daglig kontakt med både beställare och hyresgäster. Arbetet omfattar både planerat och löpande underhåll, invändiga och utvändiga arbeten, med fokus på kvalitet och långsiktighet.
Du utgår hemifrån med företagsbil. Våra uppdrag finns främst i Malmö med omnejd
För att lyckas i rollen har du:
Är utbildad snickare eller liknande yrkeserfarenhet
Är allsidig, lösningsorienterad och social
Är flytande i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
TS Byggentreprenad AB erbjuder dig:
Ett sammansvetsat och trevligt team
Gemensamma aktiviteter
Bonus baserad på företagets årsresultat
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar TS Byggentreprenad AB med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om TS Byggentreprenad AB:
Är ett byggföretag etablerat 2015 med fokus på renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnader. Företaget består av två tjänstemän och sju erfarna hantverkare med bakgrund från större byggbolag. Med bred kompetens, starkt kundfokus och ett välutvecklat arbetssätt tar TS Byggentreprenad helhetsansvar i varje projekt. Genom tydliga tidsplaner, löpande dialog och hög servicenivå levererar de byggprojekt med kvalitet, pålitlighet och omtanke - till offentliga, privata och företagskunder.
