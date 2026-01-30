Snickare

Vi söker just nu flera träarbetare till uppdrag i Uppsala.

Vara självgående och ha erfarenhet av olika typer av träarbete bl. a. gipsa, sätta reglar, tak, golv och inredningsarbete, vi vill helst att du ska ha minst 6 års erfarenhet eller Yrkesbevis.

Vi har långtgående samarbeten med en stor del av våra kunder, uppdragen varierar både avseende kundföretagens storlek, produktionstyp och längd på projekt som ställer höga krav och är väl insatta i vårt arbetssätt där ni som anställda är den viktigaste resursen för ExpanderaMeras redan goda och väl etablerade varumärke.
Vid frågor är du välkommen att kontakta kontoret på 08-53034378 eller ansök direkt på jobb@expanderamera.se
Välkommen med din ansökan och glöm inte att bifoga referenser.

Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jobb@expanderamera.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se".

Detta är ett heltidsjobb.

Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB (org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
741 76  UPPSALA

ExpanderaMera

9713316

