Snickare

RTM Service AB / Snickarjobb / Göteborg
2026-01-28


Visa alla snickarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos RTM Service AB i Göteborg

Vi söker nu en driven och erfaren snickare till vårt team hos RTM Service.

Publiceringsdatum
2026-01-28

Dina arbetsuppgifter
• Utföra snickeriarbeten på plats enligt ritningar och specifikationer.
• Renovera och reparera befintliga konstruktioner och ytor.
• Samarbeta med andra hantverkare och yrkesgrupper för att säkerställa kvalitet och effektivitet.

Erfarenheter
• Minst 1 års erfarenhet som snickare inom byggbranschen.
• Erfarenhet av både in- och utvändigt snickeriarbete, inklusive snickeri, montering och renovering.
• Förmåga att använda olika verktyg och maskiner kopplade till snickeriarbeten.
• Kännedom om byggnormer, säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder.

Mer information kring företaget och tjänsten ges vid en eventuell intervju.
Vänligen skicka ditt CV och ett personligt brev till jobb@rtmservice.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: jobb@rtmservice.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickeri".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
RTM Service AB (org.nr 559265-4569)

Jobbnummer
9710553

Prenumerera på jobb från RTM Service AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos RTM Service AB: