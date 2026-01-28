Snickare
2026-01-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker nu en driven och erfaren snickare till vårt team hos RTM Service.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
• Utföra snickeriarbeten på plats enligt ritningar och specifikationer.
• Renovera och reparera befintliga konstruktioner och ytor.
• Samarbeta med andra hantverkare och yrkesgrupper för att säkerställa kvalitet och effektivitet.Erfarenheter
• Minst 1 års erfarenhet som snickare inom byggbranschen.
• Erfarenhet av både in- och utvändigt snickeriarbete, inklusive snickeri, montering och renovering.
• Förmåga att använda olika verktyg och maskiner kopplade till snickeriarbeten.
• Kännedom om byggnormer, säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder.
Mer information kring företaget och tjänsten ges vid en eventuell intervju.
Vänligen skicka ditt CV och ett personligt brev till jobb@rtmservice.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: jobb@rtmservice.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickeri".
Detta är ett heltidsjobb.
