Snickare

02 Bygg & Fastighet AB / Maskinförarjobb / Uppsala
2025-11-11


Vi söker Maskin- och Anläggningspersonal!

Är du tekniskt kunnig och gillar att arbeta med maskiner och anläggningar? Vi på 02Bygg&fastighet ab söker nu engagerade medarbetare till vårt team.

Publiceringsdatum
2025-11-11

Om tjänsten
Som maskin- och anläggningspersonal kommer du att arbeta köra maskiner och underhåll och reparation av våra maskiner och anläggningar.
Vi söker dig som:

Har erfarenhet att köra och underhålla maskiner
Är noggrann, självgående och problemlösningsorienterad
Har relevant utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet
Trivs med både fysiskt arbete och tekniskt ansvar

Vi erbjuder:

En trygg arbetsplats med goda möjligheter till utveckling
Trevliga kollegor och ett dynamiskt arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön och förmåner

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till [email/adress] senast [datum]. Märk ansökan med "Maskin- och Anläggningspersonal".

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: Info@02byggfastighet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
02 Bygg & Fastighet AB (org.nr 559349-0799)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9600021

