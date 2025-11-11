Snickare
Vi söker Maskin- och Anläggningspersonal!
Är du tekniskt kunnig och gillar att arbeta med maskiner och anläggningar? Vi på 02Bygg&fastighet ab söker nu engagerade medarbetare till vårt team.Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Som maskin- och anläggningspersonal kommer du att arbeta köra maskiner och underhåll och reparation av våra maskiner och anläggningar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet att köra och underhålla maskiner
Är noggrann, självgående och problemlösningsorienterad
Har relevant utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet
Trivs med både fysiskt arbete och tekniskt ansvar
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med goda möjligheter till utveckling
Trevliga kollegor och ett dynamiskt arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön och förmånerSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till [email/adress] senast [datum]. Märk ansökan med "Maskin- och Anläggningspersonal". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: Info@02byggfastighet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 02 Bygg & Fastighet AB
(org.nr 559349-0799) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9600021