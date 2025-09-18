Snickare
2025-09-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Visa alla jobb hos Skoglunds Byggprojekt i Västerås AB i Västerås
Vi söker en självgående snickare med eller utan yrkesbevis som uppskattar att utföra olika sorters arbete inom bygg och som är positiv till att lära sig nya saker.
Du är engagerad, driven, noggrann samt har en god förmåga att kommunicera med kunder och kollegor.
Vi erbjuder en varierande och utvecklande tjänst då vi har en stor variation på projekt, bland annat golvläggning, fönsterbyten, köksmontering, trallbyggen och servicearbeten. Du kommer både att arbeta tillsammans med kollegor och självständigt.
Du har minst B-körkort, B96 eller BE är ett plus.
Tjänsten är tillsvidare på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Skicka ett mail med CV och personligt brev.
Observera att vi inte har möjlighet att svara annat än de intressanta kandidaterna och att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut. Publiceringsdatum2025-09-18
Skoglunds Byggprojekt är ett litet företag som vill hålla oss just så, litet, personligt och pålitligt. Men vi behöver växa lite till för att kunna möta den efterfrågan vi har och ser att vi kommer att ha framöver.
För oss är det viktigt med nöjda kunder och en bra gemenskap inom företaget. Vi utför de flesta byggnadsarbeten och har såväl stora som små uppdrag hos både privatkunder och företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: sofia@skoglundsbyggprojekt.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skoglunds Byggprojekt i Västerås AB (org.nr 559306-9106)
För detta jobb krävs körkort.
