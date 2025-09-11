Snickare
Instad AB / Snickarjobb / Uppsala Visa alla snickarjobb i Uppsala
2025-09-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Instad AB i Uppsala
Nu söker vi på Instad ytterligare en snickare för vårt snickarteam med fokus på bygg och snickerier, reperationer och entreprenadarbeten.
Personen vi söker är en glad och trevlig snickare med minst 3-4 års arbetserfarenhet av snickerijobb. Du kommer arbeta tillsammans med ett trevligt gäng snickare i ett modernt och växande företag som utgår ifrån Uppsala.
Tjänsten är en provanställning som förväntas kunna gå över till en tillsvidareanställning om man visar att man kan snickeryrket och bidrar till gruppen.
Dokumenterad erfarenhet samt referenser är ett krav, liksom körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: sebastian.karlsson@instad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Instad AB
(org.nr 559299-4007)
Kungsängsvägen 27 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9504393