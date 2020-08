Snickare - Holmberg Johansson AB - Snickarjobb i Sollentuna

Holmberg Johansson AB / Snickarjobb / Sollentuna2020-08-24Har du erfarenhet av nybyggnation, renoveringar och ombyggnation? Vi söker nu en driven och erfaren snickare som vill vara med och bidra till vår framväxt och utveckling!Din rollRollen som snickare hos oss innebär ett varierat arbete med mycket kundkontakt. Dina arbetsuppgifter består av byggnadsarbeten och hantverksuppdrag, som utgörs av allt ifrån mindre renoveringar till mer omfattande byggnadsprojekt. Du kommer att utföra alla slags byggnationer såsom ombyggnad, nybyggnad och renoveringar- med allt från grund till tak. Exempel på arbetsuppgifter är rivning och montering av bland annat kök och badrum inklusive allt som där hör till, t.ex. golvläggning, plattsättning och målning. Vi levererar alltid en helhetslösning för kunden! Vidare säkerställer du montagen och dess kvalitet samt håller en tät kontakt med kunden ända fram till slutbesiktning sker.Vem är du?För att trivas i rollen gillar du att jobba i ett mindre företag med snabba beslutsvägar och mycket eget ansvar. Du är lyhörd, proaktiv och smidig i umgänget med andra samt har lätt för att samarbeta med andra yrkesgrupper såsom målare, elektriker och rörmokare. Du är lösningsorienterad, anpassningsbar och har ett gediget helhetstänk.För att lyckas i rollen har du en relevant snickarutbildning, minst 5 års erfarenhet av en liknande roll samt har lätt att planera och organisera ditt arbete självgående. Vidare är du extremt service- och kvalitetsorienterad, noggrann och trivs i en miljö med högt i tak och stundtals högt tempo. Du kan uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift samt har minst B-körkort. Meriterande är om du är utbildad plattsättare, målare eller har annan kompetens inom hantverkarbranchen.Vi erbjuderTjänsten är på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse. Tjänsten inleds med en 6 månaders provanställning och övergår därefter, om båda parter är nöjda, till en tillsvidareanställning. Vi erbjuder marknadsmässig månadslön.2020-08-24Stämmer detta in på dig? Ansök redan idag genom att fylla i formuläret via länken: https://holmbergjohansson.se/jobba-hos-oss.html eller maila direkt till rekrytering@holmbergjohansson.se . Vill du skicka med ditt CV i din ansökan ber vi dig maila direkt till vår mailadress.Vi ser fram emot din ansökan!Holmberg Johansson AB är ett byggföretag med inriktning på nybyggnad och renovering av privatbostäder och företagslokaler. Vi startade 2015 och hjälper privatpersoner att förverkliga deras drömmar om ett finare och bättre boende. Med kundernas önskemål och vår expertis hittar vi den bästa lösningen för dem. De flesta av våra kunder kommer via referenser. Vi erbjuder kompetent vägledning, rådgivning vid materialval och för att underlätta för våra kunder sker kontakten med endast en arbetande projektledare.Sista dag att ansöka är 2020-10-23Holmberg Johansson AB5331584