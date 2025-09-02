Snickare - Delti
2025-09-02
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
Systrarna Eldh är ett serviceföretag som erbjuder kvalitativa tjänster inom städning, bygg och hantverk. Vi växer och söker nu en erfaren och noggrann snickare som vill bli en del av vårt team. Dina arbetsuppgifter
Utföra snickeriarbeten inom renovering, ombyggnad och nyproduktion
Montering av kök, dörrar, fönster och inredning
Reparationer och anpassningar enligt kundens önskemål
Arbeta självständigt samt i team med andra hantverkare
Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet i alla uppdrag Kvalifikationer
Yrkesbevis eller flerårig erfarenhet som snickare
God kännedom om byggmaterial, verktyg och ritningsläsning
Noggrann, lösningsorienterad och serviceinriktad
Svenska i tal och skrift är meriterande, engelska fungerar
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag
Varierande arbetsuppgifter och projekt
Trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling och ansvar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Tasteaway AB (org.nr 559389-8595), https://systrarnaeldh.se
TROLLHÄTTAN
Systrarna Eldh
