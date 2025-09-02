Snickare - Delti

Tasteaway AB / Snickarjobb / Trollhättan
2025-09-02


Visa alla snickarjobb i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tasteaway AB i Trollhättan, Lidingö eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-09-02

Om företaget
Systrarna Eldh är ett serviceföretag som erbjuder kvalitativa tjänster inom städning, bygg och hantverk. Vi växer och söker nu en erfaren och noggrann snickare som vill bli en del av vårt team.


Dina arbetsuppgifter
Utföra snickeriarbeten inom renovering, ombyggnad och nyproduktion
Montering av kök, dörrar, fönster och inredning
Reparationer och anpassningar enligt kundens önskemål
Arbeta självständigt samt i team med andra hantverkare
Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet i alla uppdrag



Kvalifikationer
Yrkesbevis eller flerårig erfarenhet som snickare
God kännedom om byggmaterial, verktyg och ritningsläsning
Noggrann, lösningsorienterad och serviceinriktad
Svenska i tal och skrift är meriterande, engelska fungerar


Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag
Varierande arbetsuppgifter och projekt
Trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling och ansvar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Tasteaway AB (org.nr 559389-8595), https://systrarnaeldh.se
461 66  TROLLHÄTTAN

Arbetsplats
Systrarna Eldh

Jobbnummer
9488911

Prenumerera på jobb från Tasteaway AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tasteaway AB: