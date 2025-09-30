Snälla och erfarna javautvecklare
Visionites konsultteam i Luleå har fullt upp samtidigt som våra kunder efterfrågar fler snälla IT-specialister för långsiktigt uppdrag. Därför söker vi nu ett par erfarna utvecklare som vill arbeta med moderna tekniker i framförallt java-stacken. Kunduppdragen är långsiktiga men i rollen som konsult har du stor frihet att välja uppdrag hos någon av våra lokala, nationella och internationella kunder. Vidare tycker vi det är viktigt att man har roligt på jobbet och har därmed alltid något roligt i kalendern att se fram emot.
VÅR AMBITION:
Visionite är IT-konsultbolaget som alltid sätter individen i fokus. Vår vision är att vara den bästa arbetsgivaren för IT-specialister. Alla våra medarbetare får ta del av Visionite-modellen, vi vet att vi blir som mest framgångsrika tillsammans om du mår bra på fritiden och på jobbet. Vi ger dig därför förutsättningarna för en mer flexibel vardag där du får friheten att välja hur mycket du vill jobba och om du vill arbeta hemifrån, hos kund eller in-house i våra fina lokaler.
Visionite grundades i Norrland för sex år sedan och har idag 20 kontor i Sverige och Finland. Varför inte arbeta från Åre eller Visby i sommar? Hos oss är du alltid välkommen hem till ett av våra 20 moderna kontor med absoluta toppläge. Tack vare en stark säljorganisation lokalt i kombination med stor geografisk spridning har visionite en bred kundbas med spännande möjligheter till roliga remote/hybrid-uppdrag.
VI ERBJUDER:
Uppdrag där man arbetar i team.
En trygg månadslön - Vi bestämmer tillsammans en grundlön baserad på dina uppdrag.
Tjänstebil - Vi ser gärna att du väljer en elbil.
Tjänstepension och stora möjligheter att löneväxla
Privat sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.
Afterworks, kollegiala forum och konferenser i tex. Alperna, Italien eller Spanien.
Kompetensutveckling - du sätter din egen budget och väljer själv vilka utbildningar du vill delta i
Kontorsplats på vårt huvudkontor i centrala Luleå
Stark säljorganisation som varje dag arbetar för inflöde av spännande konsultuppdrag både lokalt och nationellt.
DIN KOMPETENS:
Flerårig erfarenhet av systemutveckling. Gärna inom back end, DevOps, Java och Kotlin. Vi söker både dig som har ett par års erfarenhet och dig som är mer senior inom utveckling.
Erfarenhet av agila processer.
Intresse för att utvecklas inom ditt hantverk.
https://visionite.se
