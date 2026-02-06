Snäll systemutvecklare inom C
Visionite Umeå AB / Datajobb / Umeå
2026-02-06
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
, Örnsköldsvik
, Luleå
eller i hela Sverige
Under våren kommer vi utöka med ett nytt team som tillsammans med kunden och konsulter från Visionite ska jobba med nyutveckling hos stor kund inom säkerhet. Vi söker därför fler erfarna utvecklare inom C. Uppdraget är 2 år till att börja med och på sikt i rollen som konsult har du stor frihet att välja uppdrag hos någon av våra lokala, nationella och internationella kunder.
Vi tycker det är viktigt att man har goda förutsättningar att göra ett bra jobb och våra konsulter arbetar i huvudsak med en kund i långa uppdrag. Vidare tycker vi det är viktigt att man har roligt på jobbet och har därmed alltid något roligt i kalendern att se fram emot.
Din arbetsplats
Umeåkontoret är Visionites huvudkontor och det är här vi har våra rötter. Vi är ett gäng snälla människor på ca 70 personer som erbjuder alla typer av IT-lösningar inom både offentlig- och privat sektor. Vi är störst inom systemutveckling men har också flera specialister inom bland annat projektledning, arkitektur, BI, test och krav.
Strax intill Kolbäcksbron i den klassiska industrilokalen Sliperiet vid Strömpilen i Umeå hittar ni Umeåkontoret, med en magisk utsikt över Umeälven. Kontoret är på hela 1700 kvadratmeter stort och rymmer bland annat ett 80-tal arbetsplatser, utbildningssal, stor scen och eget spa med bastu och jacuzzi. Här spenderar vi mycket tid över gemensamma frukostar, middagar och after-works. Vi har även en stor gymkedja i samma byggnad med förmånligt pris för den som vill hinna med ett träningspass under dagen.
Det är frivilligt att jobba från kontoret, kunden önskar att man är på plats hos dem 2 dagar i veckan.
Våra ambitioner
Vår vision är att vara den bästa arbetsgivaren för IT-specialister. Hos oss är alltid individen och snällhet i fokus. Vi vet att vi blir som mest framgångsrika tillsammans om du mår bra på fritiden och på jobbet. Genom vår unika lönemodell ger dig förutsättningarna för en mer flexibel vardag där du får stor frihet att påverka din arbetssituation och hög ersättning.
Vi erbjuder:
Uppdrag där man arbetar i team
En trygg månadslön - Vi bestämmer tillsammans en grundlön baserad på dina uppdrag
Tjänstebil - vi ser gärna att du väljer en elbil
Tjänstepension och stora möjligheter att löneväxla
Privat sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring
Afterworks, kollegiala forum och konferenser utomlands och lokalt
Strukturerad och frivillig kompetensutecklingsplan. Du sätter din egen budget och väljer själv vilka utbildningar du vill delta i.
Kontorsplats på vårt huvudkontor i centrala Umeå
Stark säljorganisation som varje dag arbetar för inflöde av spännande konsultuppdrag.
Din kompetens:
Flerårig erfarenhet av systemutveckling C
Meriterande om du har kunskap i skriptspråk som PHP, Python och JavaScript
Intresse för att utvecklas inom ditt hantverk
En av våra viktigaste kompetenser är snällhet och självklart delar även du vår värdegrund kring snäll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Visionite Umeå AB
(org.nr 559161-3228), https://visionite.se/
Strömpilsplatsen 11 (visa karta
)
907 43 UMEÅ Arbetsplats
Visionite Kontakt
VD Umeå
Sara Engström sara.engstrom@visionite.se Jobbnummer
9727634