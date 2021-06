Snabblärd Säljsupport sökes omgående för uppdrag till Rexel! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Kontorsjobb i Stockholm

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kontorsjobb / Stockholm2021-06-28Besitter du en mycket god datavana och tidigare erfarenhet inom administrativa arbetsuppgifter? Är du en snabblärd och produktiv person med god förmåga att ta till dig instruktioner? Då har vi rätt tjänst för just dig!Rexel är en av världens största elgrossistkoncerner med verksamhet i 26 länder, vi har 26 000anställda och omsätter 140 miljarder SEK. Rexel Sverige har en stark position på elmarknaden och erbjuder elmaterial och tjänster för alla typer av applikationer, och har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi och hållbara lösningar som energieffektiviserar Sverige. Med sitt varumärke Rexolution bidrar de till energieffektiva och hållbara affärer inom framför allt infrastruktur för elfordon, solenergi och teknik för lagring av el. De är cirka 800 medarbetare på 57 platser runt om i Sverige och har en omsättning på 5,4 miljarder SEK.För Rexels räkning söker vi just nu en Säljsupport som ska stötta upp deras supportfunktion. De har påbörjat sin förändrings- och utvecklingsresa och arbetar mot sin vision att bli Sveriges modernaste energiteknikdistributör. De behöver nu stöttning i de standardiserade processerna inom deras system. Ditt huvudsakliga ansvarområde kommer att vara arbetet i deras ärendehanteringssystem.Du kommer primärt att arbeta med interna ärenden från kollegor inom sälj, lokala chefer etc. I tjänsten kommer du att hantera olika typer av ärenden, det kan bland annat innefatta följande:I olika affärssystem uppdatera och hantera priser, fakturering samt kundinformationVara behjälplig åt säljare och kunder via ärendehanteringssystemet och telefonRegistrering av lokala leverantörsavtalDiverse fakturering och besvara faktureringsfrågorOrderhanteringWebbsupportDetta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar hos vår kund Rexel. För bästa möjliga uppstart kommer du att få en introduktion i ditt arbete tillsammans med en Säljsupport på plats på kontoret. På grund av rådande situation sker därefter största delen av arbetet på distans. Tjänsten förväntas starta upp omgående och tillämpar sex månaders provanställning med stora möjligheter till förlängning därefter. Du kommer att arbeta heltid med arbetstiderna 07.45-16.30. Har du några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Julia Edholm på julia.edholm@studentconsulting.com 2021-06-28För att vara aktuell för rollen har du en gymnasieutbildning och vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet inom administrativa arbetsuppgifter. Har du erfarenhet av service eller kundtjänst är det meriterande. Du har en god förmåga att ta till dig instruktioner på ett effektivt sätt. Vidare är du produktiv med en hög arbetsmoral. För att lyckas i rollen krävs det att du har en god data- och systemvana sedan tidigare. Som person är du kommunikativ, flexibel och har en positiv inställning. Vi ser gärna att du har goda kunskaper inom Excel och Officepaketet. Rollen kräver att du talar och skriver flytande i svenska och engelska.Låter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag! Urval sker löpande.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-28Studentconsulting Sweden AB (Publ)5834778