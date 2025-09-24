Sminkörer till Halloween på Furuvik
AB Furuviksparken / Hälsojobb / Gävle Visa alla hälsojobb i Gävle
2025-09-24
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Furuviksparken i Gävle
Vill du vara med och skapa magi, spänning och rysningar hos våra gäster under Halloween? Då kan det här vara din chans!
Om rollen
Som sminkör under Halloween på Furuvik får du chansen att förvandla människor till levande konstverk - från skrämmande zombier till förtrollande sagoväsen. Det här är ett jobb där fantasin får flöda, där du får arbeta kreativt och nära våra artister för att väcka liv i våra mest minnesvärda karaktärer.
Utöver att skapa magiska förvandlingar ser du till att våra sminkstationer är organiserade, rena och redo för nästa artist. Det är ett uppdrag som kombinerar kreativitet med struktur, och där din insats gör stor skillnad bakom kulisserna.
Vem är du?
Du är en kreativ och noggrann person som trivs i ett högt tempo. Du arbetar självständigt, har ett öga för detaljer och är van vi att lösa saker snabbt när det behövs. För denna roll krävs tidigare erfarenhet av SFX-sminkningar och att du är tillgänglig under hela halloweenperioden (9/10, 11-12/10, 18-19/10, 25-26/10 och 29/10-1/11).
Mer om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning. Vi erbjuder både dagspass (09:00-18:30) och kvällspass (17:00-23:30). Lön tillämpas enligt avtal. Vi erbjuder inte personalboende.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Furuviksparken
Furuvik är en kombinationspark med djurpark, tivoli, vattenland och konsertarena, naturskönt belägen vid havet ca 1 mil söder om Gävle. Furuvik öppnade redan 1900. Varje år har parken ca 500 anställda under säsong och besöks av ca 340 000 gäster.
Furuvik är sedan 2010 en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Furuviksparken
(org.nr 556034-9192), http://www.furuvik.se/ Arbetsplats
Furuviksparken Jobbnummer
9524763