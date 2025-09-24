Smed för svets och montage
Om Jobbet
Vår kund i Finspång behöver förstärkning i form av en smed med erfarenhet av svetsning och mekaniskt montage.
Uppdraget avser hyrrekrytering dvs anställning börjar hos oss med syfte att för rätt person gå över i en direktanställning hos vår kund efter sex månader. Uppdraget är på heltid, dagtid med arbetsort Finspång.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierat och sker både i verkstad och ute hos kund. Arbetsuppgifterna är varierande och kan till exempel innebära svetsning av stommar till fastigheter, svetsning av räcken eller svetsning av nya plattformar på industri. Du kommer att svetsa i olika material och med olika metoder med krav på kvalitet i utförande och resultat. I arbetet ingår även att meka och montera. Detta är en fin möjlighet för dig som är händig, praktiskt lagd och som vill bredda dina kunskaper.
Utbildning och Intyg
För denna tjänst är det inte utbildningen utan erfarenhet och inställning som är det viktigaste. Inget krav på svetslicenser finns då kundföretaget står för dem. Kvalifikationer
Körkort och egen bil
Svenska i tal och skrift
Ritningsläsning
Truck- och traverskortErfarenheter
Du har minst ett par års erfarenhet av liknande arbete från verkstad, underhåll, svets och/eller mekanik.
Personliga kvalifikationer
Du älskar att meka, laga och lösa problem på ett smart sätt. Du ser möjligheter snarare än hinder och är en plikttrogen, noggrann och yrkesstolt person med positiv inställning. Variation i arbetsuppgifter gör dig inspirerad och du trivs att samarbeta i små team, där respekt och samverkan står i centrum.Om företaget
A-Staffing är auktoriserade inom bemanning samt medlemmar i Almega kompetensföretagen, Byggföretagen och Installatörsföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. VI erbjuder all vår personal friskvårdsbidrag. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.
A-Staffing levererar tjänster inom bygg-, anläggnings- och elteknikbranschen samt tillverkningsindustrin i södra och mellersta Sverige. A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB. Ersättning
