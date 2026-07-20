Smed
Sandvik Aktiebolag / Smedsjobb / Svedala Visa alla smedsjobb i Svedala
2026-07-20
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Vill du spela en avgörande roll i att hålla produktionen igång i en tekniskt avancerad och spännande gjuteriverksamhet? Nu söker vi en smed/grovplåtslagare som vill göra verklig skillnad – med ditt hantverk och din problemlösningsförmåga bidrar du till en säker, effektiv och driftsäker produktion varje dag.
Varför Sandvik?
Hos oss blir du en del av en global industrikoncern där innovation, säkerhet och samarbete står i fokus. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får utvecklas och bidra till verksamhetens framgång. Genom att bli en del av Sandvik får du också:
En tekniskt avancerad och utvecklande arbetsmiljö
Möjlighet att bidra till säker och stabil produktion
Arbete i ett engagerat och kunnigt team
Om jobbet
Som smed/grovplåtslagare arbetar du med tillverkning, reparation och ombyggnation av utrustning och komponenter i vår produktionsanläggning. Du är en viktig del av underhållsteamet och bidrar till att upprätthålla en säker, effektiv och driftsäker verksamhet. Placeringsort är Svedala.
Dina arbetsuppgifter
Svetsning, reparation och tillverkning av stålkonstruktioner och maskindelar
Kapning, formning och bearbetning av plåt och metall
Förebyggande och avhjälpande underhåll på produktionsutrustning
Montage och demontering av maskiner och anläggningsdetaljer
Felsökning och problemlösning vid driftstörningar
Medverkan vid förbättrings- och investeringsprojekt
Placering
I den här rollen är du placerad i Svedala.
Din profil
Du har erfarenhet inom området och trivs i en roll där både praktiskt arbete och problemlösning är en naturlig del av vardagen. Du arbetar strukturerat och har ett högt fokus på säkerhet och kvalitet.
Vi ser också att du har:
Erfarenhet av smides-, svets- och grovplåtsarbeten
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar
Praktiskt lagd och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga och självständighet
Högt säkerhets- och kvalitetsmedvetande
Meriterande är erfarenhet från industriellt underhåll, arbete i gjuteri eller tung industri samt certifikat inom svetsning och Heta Arbeten.
En ansvarstagande och flexibel inställning kombineras med förmågan att hitta praktiska lösningar även under tidspress. Bidraget till en positiv arbetsmiljö är viktigt, liksom ett konsekvent fokus på säkerhet i det dagliga arbetet.
Teamet
Du blir en del av underhållsavdelningen där ni tillsammans ansvarar för att säkerställa att produktionen fungerar optimalt. Teamet arbetar nära verksamheten och har en central roll i att skapa stabil drift och kontinuerliga förbättringar.
Vår kultur
På Sandvik är vi övertygade om att mångfald leder till en bättre omgivning för våra anställda, vårt företag och våra kunder. Hos oss ska du alltid känna att du kan vara dig själv på jobbet. Vi vet att du då har störst möjligheter att nå din fulla potential och bidra till vår framgång. Var unik. Behåll din nyfikenhet. Det gillar vi! Vill du veta mer om oss tipsar vi om ett besök på vår hemsida, LinkedIn eller Facebook.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Marcus Nilsson, rekryterande chef, marcus.nilsson@sandvik.com
.
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.
Fackliga kontaktpersoner:
Magnus Kullander, IF Metall, 070-204 72 49
Ansvarig rekryterare: Ulrika Gruffman
Ansökan
Skicka in din ansökan senast 18 augusti, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0094385.
Vi strävar efter en öppen och rättvis rekryteringsprocess och använder olika verktyg för att säkerställa en objektiv bedömning. Senare i processen kan du bli inbjuden att genomföra ett personlighets- och logiktest.
För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
.
Affärsområde Rock Processing är en globalt ledande leverantör av utrustning, tjänster och tekniska lösningar för för krossning, sortering, rivning och demolering inom gruv- och infrastrukturindustrierna. Omsättningen 2025 var cirka 10 miljarder SEK och antalet anställda omkring 2 800. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvik Aktiebolag
(org.nr 556000-3468)
Stationsplan 1 (visa karta
)
233 31 SVEDALA Arbetsplats
Rock Processing - Svedala Jobbnummer
10006835