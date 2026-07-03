SME Cleaning validation
Randstad AB / Kemiingenjörsjobb / Solna Visa alla kemiingenjörsjobb i Solna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Är du en driven person som trivs i händelsernas centrum och vill ta nästa steg i karriären? Vi på Randstad Life Sciences söker nu en självständig specialist inom cleaning validation till en av våra kunder i Strängnäs. Har du dessutom erfarenhet av omgivningshygien/mikrobiologiska frågeställningar i läkemedelsproduktion är det ett plus.
Som konsult hos oss blir du en del av ett starkt team där din kompetensutveckling står i fokus. Vi kombinerar tryggheten i ett kollektivavtal med spänningen i att få arbeta på olika innovativa företag. I rollen som konsult hos Randstad Life Sciences får du chansen att kliva in i nyckelroller hos några av branschens mest välrenommerade aktörer. Rollen är dynamisk och kräver en driven person som trivs med problemlösning och tvärfunktionellt samarbete. Du agerar ofta som bryggan mellan produktion och kvalitet, och förväntas ta ett stort ägandeskap för ditt ansvarsområde. Som konsult hos oss får du dessutom en engagerad konsultchef som stöttar dig i din yrkesresa, samt ett nätverk av kollegor där vi varvar kunskapsutbyte med sociala aktiviteter och AWs. Om du kör eget så är du också varmt välkommen att söka, då går du via oss som underleverantör.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
Som SME inom Cleaning validation kommer dina arbetsuppgifter bland annat att innefatta:
Genomföra och koordinera rengöringsprocesser samt rengörings valideringar (CV) för nya och befintliga processer och utrustningar
Utfärda protokoll/program och rapporter för rengöringsvalidering.
Hantera avvikelser, ändringsärenden och riskanalyser inom kompetensområdet
Driva kontinuerligt förbättringsarbete och optimering av rengöringsprocesser
Främja tvärfunktionellt samarbete (Kvalitet, Engineering, MS&T, Operations).
Driva lösningar av tekniska utmaningar och ge stöd under inspektioner
Främja en kultur av regel efterlevnad, ansvarstagande och kontinuerlig förbättring i enlighet med GMP och företagets standarder.
Delta i omgivningshygien arbeteKvalifikationer
Universitetsexamen inom tex bioteknik, livsmedelsteknik, naturvetenskap, kemiteknik eller motsvarande.
Några års erfarenhet av arbete med rengöringsprocesser och rengöringsvalidering inom läkemedelsindustrin GMP.
Erfarenhet av omgivningshygien/mikrobiologiska frågeställningar är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska (i tal och skrift).
God datorvana (MS Office: Word, Excel, PowerPoint).Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/85d4567e-0f59-4ecb-af0a-786e66f5e354
169 75 SOLNA Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9991465