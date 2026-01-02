SMD Logistics söker en ansvarstagande fastighetsskötare
Som Fastighetsskötare kommer du att ingå i Transport & Säkerhetsavdelningen och rapporterar till Transport- och säkerhetschef. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 40 timmar per vecka.
Vill du ha ett praktiskt och varierande jobb där du får ta ansvar för drift, service och underhåll av våra moderna lokaler i Brunna i Kungsängen?
Vi söker nu en fastighetsskötare till vår logistikanläggning på cirka 17 000 m2, där du blir en viktig del i att hålla verksamheten trygg, effektiv och välfungerande. Du kommer vara en del av fastighetsavdelningen som lyder under Transport & Säkerhet och rapporterar till Transport & Säkerhetschefen.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Som fastighetsskötare ansvarar du för den dagliga driften och det löpande underhållet av våra byggnader, installationer och utemiljöer.
Du jobbar nära produktionspersonal, säkerhetsavdelningen, transportledning och externa leverantörer - och bidrar till att vår anläggning fungerar som den ska, året runt.
Du kommer att arbeta i en miljö där logistik, säkerhet och teknik möts - perfekt för dig som gillar att skapa struktur och arbeta med problemlösning. Du kommer ha möjlighet att påverka och förbättra rutiner och driftlösningar.
Som fastighetsskötare kommer du ge stöd till verksamheten vid omflyttningar, ombyggnationer eller anpassningar av lokaler. Du förväntas bidra till förbättringar inom drift, underhåll och arbetsmiljö. Rollen innebär även arbetsuppgifter inom energioptimering för fastigheten.
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har en naturlig förmåga att se helheten. Du är en person som tar stort ansvar och trivs i en roll där du får vara proaktiv, driva frågor framåt och lösa problem innan de uppstår. Med ett starkt eget driv och en vilja att ligga steget före ser du till att arbetet flyter på och att vi alltid levererar med kvalitet - både internt och mot externa samarbetspartners. Du är serviceinriktad, noggrann och självgående. Du gillar att arbeta praktiskt och ta ansvar för ordning och säkerhet.
Du är bra på att arbeta självständigt och gillar att lösa problem för att komma framåt. Du är en relations skapande och positiv person som ser möjligheter och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi tror att du har:
Utbildning inom fastighetsteknik, driftteknik eller motsvarande (VVS, el och ventilation).
Erfarenhet av fastighetsautomation eller styr- och övervakningssystem (DUC), fastighetsskötsel, drift eller tekniskt underhåll, gärna inom industri, logistik eller större fastigheter.
Heta arbeten-, lift- eller truckkort är meriterande.
Personliga egenskaper vi värderar:
• Lösningsorienterad och noggrann
• Relationsskapande och serviceinriktad
• Flexibel och prestigelös
• Förändringsbenägen och förbättrings driven
• Lätt för att samarbeta
• Tar ägarskap för mina arbetsuppgifter
DÄRFÖR SKA DU VÄLJA SMD Logistics
SMD Logistics står inför en ny fas och förändringsresa. Efter att ha varit en del av Swedish Match fram till 2023 är vi idag ett självständigt bolag - med stark position, god lönsamhet och ett tydligt tillväxtfokus. Vi växer - och det skapar nya möjligheter att utvecklas med bolaget.
SMD Logistics är en arbetsplats där du får konkret påverkan, stort ansvar och en viktig roll i att forma bolagets framtid. Här gör vi saker på riktigt - och vi har kul under tiden.
Vi är drygt 220 medarbetare men når handlare över hela Sverige. Med nära kontakt med berörda myndigheter bidrar vi till en pålitlig handel och hanterar branschens tobaksskatt. I en reglerad miljö under konstant förändring ställs höga krav på dynamiska lösningar. På SMD Logistics jobbar vi därför nära varandra, tar ansvar tillsammans och har en hög ambitionsnivå. Vi tror på tidigt ägarskap och ständig förbättring - och på laganda som faktisk konkurrensfördel. Vill du vara med och utveckla ryggraden för en hel bransch? Då är det här din plats.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidat.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning i 6 månader.
Uppfyller du inte alla våra krav? Den personen vi söker hade inte låtit sig bli stoppad av det!
Vi ser fram emot din ansökan!
SMD Logistics är ett bolag med ett viktigt uppdrag. Vi ansvarar för distribution och logistik av nikotinprodukter i hela Sverige. Som neutral och pålitlig partner till producenter, myndigheter och handlare har vi ett tydligt samhällsansvar och upprätthåller högsta standard av distribution, kontroll, spårbarhet med full regelefterlevnad i varje led. Ersättning
