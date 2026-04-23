Småtrollens föräldrakooperativ söker en engagerad timvikarie!
Om oss: Vår verksamhet präglas av närheten till naturen, vilket vi integrerar i vårt pedagogiska arbete. Vi utforskar Långedrags marina liv och tar skogspromenader för att inspirera till lärande om vår miljö och hållbarhet. Vår närmiljö erbjuder också rika kulturella och fritidsaktiviteter för både barn och vuxna.
Arbetsbeskrivning: Som förskollärare/barnskötare på Småtrollens förskola arbetar du nära både kollegor och barn i åldersintegrerade grupper från 1 till 5 år. Vi lägger stor vikt vid att följa läroplanens mål och kontinuerligt utvärdera och utveckla vår verksamhet. Samarbetet mellan avdelningarna och personalen är avgörande för vår framgång.
Våra värderingar: Vi är dedikerade till att skapa en inkluderande miljö där barnens rättigheter och åsikter respekteras. Genom att implementera barnkonventionen och främja hållbar utveckling i vår verksamhet strävar vi efter att vara föregångare i vårt samhälle.
Vi erbjuder:
En välkomnande och stödjande arbetsgemenskap där vi värdesätter initiativ och idéer från alla medarbetare.
Kontinuerlig vidareutbildning och möjligheter till kompetensutveckling.
En stimulerande arbetsmiljö med fokus på lek och lärande.
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och vill bidra till att utveckla vår verksamhet.
Är flexibel och trygg i ditt arbetssätt samt har god kommunikationsförmåga.
Delar vårt engagemang för omvårdnad, kvalitet och säkerhet.
Trivs med att arbeta utomhus och är redo att inspirera barnen i naturen.
Om du känner att du är rätt person för denna spännande möjlighet, skicka in din ansökan till oss! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på Småtrollens förskola.
Ansökan skickas till: personalansvarig.smatrollen@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
