Smarteyes Upplands Väsby söker säljare
Butikssäljarjobb
2026-01-28
Vi på Smarteyes gör saker lite annorlunda. Sedan starten 2007 har vi alltid gått vår egen väg. Vi tror att glasögon ska spegla både mode och personlighet - och vi tror på en kultur där passion, enkelhet och omtanke alltid står i centrum. Vill du bli en del av vårt team?
Vi söker nu en säljare på 100% till vår nya butik i Upplands väsby. En säljare som vill växa tillsammans med oss och vår nya butik som öppnar under våren!
Som säljare kommer du att ansvara för att ta emot våra kunder i butiken och vägleda dem genom vårt stora utbud av egendesignade bågar som präglas av skandinavisk design till smarta priser. Du kommer även att justera glasögon, utföra enklare reparationer och sälja våra förmånspaket.
Hos oss vill vi att din personlighet möter vår passion för försäljning. Därför söker vi dig som:
Har erfarenhet från detaljhandeln
Gillar försäljning, service och våra snygga bågar
Vill arbeta i team rosa
Vi är en arbetsplats där du får växa och sticka ut. Sök tjänsten redan idag!
Smarteyes är ett värderingsstyrt företag där du som individ får vara dig själv och är en viktig spelare. Våra värderingar speglas både internt och externt och vi är väldigt stolta över det samhällsansvar vi tar exempelvis genom samarbetet med Svenska Downföreningen.
Vi är en del av världsledande EssilorLuxottica vilket innebär att du kommer få kollegor världen över! Du arbetar i en organisation med starkt driv och framåtanda, där det är högt i tak med stora utvecklingsmöjligheter både lokalt och internationellt. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag vid rätt matchning!
I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Detta är ett heltidsjobb.
Synoptik Sweden AB
(org.nr 556607-7904), https://synoptikgroupsweden.teamtailor.com
Väsby centrum (visa karta
)
194 74 UPPLANDS VÄSBY
9710220