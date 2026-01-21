Smart Tandvård söker en Tandläkare
Vi i Smart Tandvård i Skåne AB söker efter en legitimerad tandläkare som kan jobba effektiv heltid eller deltid. I vår nya, fräscha samt välutrustade klinik arbetar vi med engagemang, respekt, och ansvar för att ge våra patienter den bästa tandvården till rimliga priser. Vår klinik satsar på att bygga en stark team av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Därför investerar vi på att utveckla och utbilda vår personal kontinuerligt med bland annat lärorika kurser som har setts vara fördelaktiga.
Vi söker dig som kan på ett kreativt och analytiskt sätt lösa problem och ställa diagnoser. Du som tandläkare är varmt välkommen att arbeta med vuxen tandvård i våra fyra moderna behandlingsrum samt erbjuds utrustning såsom CBCT.
Konsulttandläkare är också jättevälkommen.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Du är välkommen att skicka din ansökan till oss.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: nazar_aljobory@yahoo.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare/ Konsulttandläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smart Tandvård i Malmö AB
(org.nr 556900-8377)
Tessins väg 4 A (visa karta
)
217 58 MALMÖ Arbetsplats
Smart Tandvård i Malmö Jobbnummer
9697814