Smart manufacturing developer
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-08
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du ligga i framkant där IT, OT och industriell digitalisering möts?
Brinner du för smarta lösningar, realtidsdata och skalbara plattformar? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker nu utvecklare inom Smart Manufacturing som vill vara med och skapa nästa generations digitala industrilösningar - från shop floor till moln
Hos oss arbetar du nära produktion, verksamhet och IT för att utveckla robusta och framtidssäkra lösningar inom smart manufacturing och industriell datahantering. Du får möjlighet att påverka arkitektur, teknikval och hur lösningarna används i verkligheten.
Som utvecklare kommer du att tillhöra ett agilt solution team och jobba i olika spännande projekt. Du kommer att ha en viktig roll för att integrera och optimera våra system för att uppnå högre effektivitet, skalbarhet och produktivitet. Ansvarsområden och fokus kan variera beroende på kandidatens profil och styrkor.
Inom teamet finns team lead / scrum master, solution achitect, business analyst och utvecklare. Verksamheten är fördelad både geografiskt och över ett antal olika team.
Tjänsten kommer att innebära resor.
Exempel på vad du kommer att jobba med:
Utveckla och underhålla IIoT-lösningar baserade på Ignition och HighByte.
Integrera och konfigurera SCADA-system för att säkerställa smidig kommunikation mellan olika enheter och system.
Arbeta med UNS för att skapa en enhetlig och flexibel datamodell.
Konfigurera och programmera PLCer för att styra och övervaka industriella processer.
Utveckla dataflöden från källsystem som ERP, MES, SCADA hela vägen till visualisering i Grafana, driftad i en Kubernetes-miljö.
Arbeta med molnplattformar som Microsoft Azure eller AWS för att bygga, drifta och skala lösningar. Publiceringsdatum2026-06-08Profil
Vi letar efter en noggrann och metodisk problemlösare, som är van vid att ta ansvar och arbeta självgående. Du har starka analytiska färdigheter, en god förmåga att strukturera och dokumentera ditt arbete, ett öga för detaljer samt vill fortsätta utvecklas inom modern industriell teknik.
Vi söker dig som inte bara delar vår tekniska nyfikenhet, utan också känner igen dig i våra värderingar (Trust, Drive och Expertise) och vill bidra till en arbetsplats där människor trivs, växer och lyckas tillsammans.
Vi tror att du har erfarenhet av flera av följande:
Utveckling och underhåll av IIoT-lösningar. Kunskap om SCADA-system och integrering av industriella enheter. Ignition eller Kepware är meriterande.
UNS eller liknande industriell datamodellering. HighByte Intelligence Hub är meriterande.
Praktisk produktions erfarenhet.
Kunskap om PLC-programmering och konfigurering.
Förståelse för vanliga industriella kommunikationsprotokoll som exempelvis OPC UA och MQTT för att integrera olika enheter och system.
SQL och databashantering.
Kubernetes och containerbaserade miljöer.
Molnplattformar som Microsoft Azure eller AWS
Grafana för visualisering och övervakning.
Förståelse för versionshanteringsverktyg, såsom Git, för att effektivt hantera källkod och samarbeta med andra utvecklare.
Goda programmeringsfärdigheter, särskilt inom industriella applikationer.
Programmeringsspråk som Java, Python eller liknande.
Oavsett om du har lång erfarenhet eller är mer junior, uppmuntrar vi dig att söka.
Vad vi erbjuder:
En dynamisk och innovativ arbetsmiljö med möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Konkurrenskraftiga förmåner.
Möjlighet att arbeta med de senaste teknologierna och lösningarna inom smart manufacturing.
En arbetsplats med en prestigelös kultur där man är professionell och engagerad, respekterar, stöttar och lär av varandra, resultat når vi tillsammans som ett team.
Hybridarbete, med möjlighet att jobba både hemifrån och på kontoret.
Placeringsort är flexibel mellan Linköping, Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskoga, Karlstad och Jönköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Wallenbergs gata 7 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB angelika.olsson1@saabgroup.com Jobbnummer
9951451