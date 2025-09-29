Smajla söker Tandsköterska till Göteborg
2025-09-29
Tandvårdsteamet Smajla söker Tandsköterska!
Vi på Smajla är en del av Impress, Europas ledande aktör inom ortodonti och specialister på Invisalign. Vi driver toppmoderna kliniker i Stockholm, Göteborg, Täby och Malmö - och nu söker vi en engagerad tandsköterska som vill bli en del av vårt växande team!
Om rollen
Som tandsköterska hos oss får du en varierad och utvecklande roll. Du kommer bland annat att:
Utföra skanningar och ta kliniska foton på patienter vid deras konsultationer för Invisalign.
Assistera tandläkare vid behandlingar.
Ansvara för sterilarbete samt administrativa uppgifter.
Vi erbjuder
Heltids 40h per vecka
Möjligheter till utbildning och vidareutveckling inom Invisalign och modern ortodonti.
Förmåner och rabatter på behandlingar, aligners och produkter.
Ett härligt team som stöttar dig i vardagen.
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska.
Har erfarenhet av att scanna patienter.
Är serviceinriktad, positiv och trivs i mötet med patienter.
Har god organisationsförmåga och kommunikationsförmåga.
Är motiverad, flexibel och vill utvecklas tillsammans med oss.

Publiceringsdatum2025-09-29
Smajla är en del av Impress-familjen, en snabbt växande internationell aktör inom osynlig tandreglering. Vi kombinerar digital teknik med personlig service för att ge våra patienter bästa möjliga resultat, alltid med ett leende i fokus.
Vill du vara med och skapa framtidens tandvård?
Ansök idag och bli en del av Smajla - där vi gör skillnad, ett leende i taget! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: Sahahb.Wolff@drsmile-group.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare DrSmile Sverige AB
Kungsportsavenyn 34
411 36 GÖTEBORG
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Smajla Jobbnummer
