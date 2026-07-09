Sluttestare av elskåp till kund i Malmö
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2026-07-09
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Som testare kommer du att arbeta med kontroll, verifiering och felsökning av färdigmonterade elskåp i en modern produktionsmiljö.
SLUTTESTARE AV ELSKÅP TILL KUNDFÖRETAG I MALMÖ
Till ett av våra kundföretag i Malmö söker vi nu flera noggranna och tekniskt kunniga sluttestare av elskåp. Här erbjuds du en viktig roll i en stabil verksamhet där kvalitet, funktion och precision står i centrum.
Det här är en tjänst för dig som vill arbeta nära slutprodukten och säkerställa att allt fungerar som det ska – innan det lämnar produktionen.
ARBETSUPPGIFTER
Som sluttestare kommer du att arbeta med kontroll, verifiering och felsökning av färdigmonterade elskåp i en modern produktionsmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:
Testa och verifiera funktion i färdigbyggda elskåp
Felsöka och identifiera eventuella avvikelser
Säkerställa att installationer är korrekt utförda enligt elschema
Genomföra mätningar och funktionstester
Dokumentera testresultat och avvikelser
Samarbeta nära montörer och produktion för att säkerställa hög kvalitet
Du blir en avgörande del i slutkontrollen där din insats direkt påverkar att produkten lever upp till krav och standard.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i en roll där noggrannhet och kvalitet är avgörande.
Vi ser gärna att du:
Har en gymnasieutbildning inom el eller liknande teknisk inriktning
Har erfarenhet av el, gärna som montör, elektriker eller testare
Har god kunskap i att läsa elscheman
Har erfarenhet av felsökning och mätning
Har vana av att arbeta strukturerat och metodiskt
Som person är du analytisk, noggrann och har ett öga för detaljer. Du gillar att hitta fel, lösa problem och säkerställa att allt fungerar exakt som det ska. Du tar ansvar för ditt arbete och har en hög kvalitetsmedvetenhet.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är långsiktig och inleds med sex månaders anställning via Eterni, med goda möjligheter till övergång i tillsvidareanställning hos kundföretaget.
Plats: Malmö
Arbetstid: Heltid, måndag–fredag kl. 07–16
Start: Enligt överenskommelse
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se
eller 0709-354090. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
211 11 MALMÖ Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9998753