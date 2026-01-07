Slöjdlärare trä-och metall
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Vi söker nu en grundskollärare i årskurs 7-9 i ämnet trä-och metallslöjd till Gudmundråskolan, en högstadieskola med ca 340 elever. Skolan ligger centralt i Kramfors och har goda kommunikationsförbindelser.
Vårt arbete utgår från ett helhetsperspektiv där varje elev ska känna trygghet, ta ansvar och utveckla självständighet - en grund som främjar lärande och kunskapsinhämtande. Engagemang och framtidstro är viktiga värden, liksom höga förväntningar på våra elever. Hos oss ska alla trivas, känna sig trygga och känna arbetsglädje.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Förutom undervisning i trä- och metallslöjd ingår i uppdraget även mentorskap för en klass elever, tillsammans med en mentorskollega. I rollen ingår du i ett arbetslag, där vi tillsammans arbetar för att planera, utveckla och följa upp undervisningen med läroplanen och såväl verksamhetens som kommunens mål som riktmärke. Vi avsätter tid och resurser för kollegialt lärande som sker i både ämneslag och arbetslag. Vi strävar efter att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med ledning och stimulans inom ramen för respektive undervisningsgrupp. Vårt mål är att ge individuellt stöd efter elevernas förutsättningar och behov, samt att skapa motivation genom värdeskapande, lärande och entreprenörskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare i ämnet trä- och metallslöjd. Du är flexibel, engagerad och har ett stort intresse för att utbilda och utveckla unga människor utifrån deras förutsättningar. Du har intresse för kunskap och digitaliseringsmetoder för att utveckla din undervisning. Du är trygg i ditt ledarskap och är en god förebild. Som person har du lätt för att samarbeta, men tar även egna initiativ och fattar egna beslut i din arbetssituation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet är meriterande.
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
