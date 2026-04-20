Slöjdlärare, trä & metall/textil (minst 25%)
Stift Sverigefinska Skolan i Sverige /Erk/ / Gymnasielärarjobb / Eskilstuna Visa alla gymnasielärarjobb i Eskilstuna
2026-04-20
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Sverigefinska Skolan i Sverige /Erk/ i Eskilstuna
Vad roligt att du är intresserad av att arbeta på vår skola!
Stiftelsen ERK som är en fristående huvudman för Sverigefinska skolan med årskurserna F-6 samt förskolan Pikku-Erkki grundades 1993. Verksamheten är tvåspråkig och icke-vinstdrivande.
Båda verksamheterna bedrivs på Vasbergsgatan 5 i Eskilstuna, en vacker, centralt belägen, anrik gammal skolbyggnad. Tillsammans finns ca. 110 barn inskrivna i verksamheten (förskola och skola) och ca. 25 personal. Stiftelsens uppgift är är att bevara och utveckla den sverigefinska kulturen tillsammans med en hög nivå i både det svenska och finska språket. Målsättningen är att lära barnen och eleverna finska och svenska på en nivå som möjliggör en aktiv tvåspråkighet samt stödjer deras sverigefinska identitetsutveckling.
Nu söker vi:
Trä- och metallslöjdslärare och/eller textillärare för mellanstadiet. Publiceringsdatum2026-04-20
Ämnesplanering, undervisning, underlag för utvecklingssamtal samt betygssättning för elever i åk 6.
Vi bygger upp en egen slöjdsal under våren och sommaren. Tidigare har vi hyrt in oss andra lokaler.
Du får gärna vara med och påverka hur vi kan samverka i en multisal där flera kreativa ämnen kan samverka. Teknik, textil, metall och träslöjd till en början. Samarbetet sker med vår no/tekniklärare, fastighetsägare och vår egen vaktmästare.
Du samarbetar med övriga lärare, elevhälsan och mentorerna. Kvalifikationer
Vi söker dig som har behörighet i ämnet slöjd. Slöjden är 25% deltidstjänst. Du får gärna vara behörig i ytterligare ämnen då vi är en liten skola och vill gärna anställa lärare som kan undervisa i fler än ett ämne. Se gärna våra andra annonser på Platsbanken.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande:
Våra arbets- och undervisningsspråk är både svenska och finska. Till denna tjänst är goda kunskaper i svenska ett krav, kunskaper i finska är inte ett måste men ses som meriterande.Övrig information
Du kommer till en trevlig arbetsplats med många fina traditioner.
Tillträde efter överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt skollagen (2010:800) krävs att registerutdrag från belastningsregister uppvisas inför anställning.
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden. Detta är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Bifoga CV, lärarlegitimation med behörigheter och personligt brev i din ansökan.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: ansokan@erk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Slöjdlärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Sverigefinska Skolan i Sverige /Erk/
, http://www.erk.se
Vasbergsgatan 5 (visa karta
)
633 43 ESKILSTUNA
Sverigefinska skolan i Eskilstuna
9865654