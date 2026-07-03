Slöjdlärare till Prismaskolan
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Mariestad Visa alla pedagogjobb i Mariestad
2026-07-03
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Prismaskolan i Mariestad är en F-6-skola beläget i naturskönt område i närheten av Mariestads centrum. Skolan, som invigdes 2017, erbjuder ljusa lokaler inspirerade av sjön Vänern med omgivande natur och är utformade för att ge förutsättningar för flexibla undervisningsmöjligheter där skola och fritidshem samverkar. Här finns en stor skolgård med möjlighet till varierande aktiviteter.
På Prismaskolan har vi ett gott samarbete och gör vårt yttersta för att möta våra elever. Vi arbetar aktivt tillsammans för att alla elever ska känna sig trygga, sedda och inkluderade.
Inför höstterminen söker vi nu en slöjdlärare för tjänst både inom trä/metall och textilslöjd som vill vara en del av vårt goda arbete på skolan. Är du en inspirerande pedagog som brinner för elevers utveckling och lustfyllt lärande? Då kan det vara dig vi letar efter!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som slöjdlärare möter du elever från olika årskurser här på Prismaskolan. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som stimulerar elever till lustfyllt lärande. Du undervisar i textil- samt trä- och metallslöjd och planerar, genomför samt utvärderar undervisningen utifrån läroplanen och skolans mål. Du arbetar nära kollegor i arbetslaget för att skapa en stimulerande och trygg lärandemiljö.
I din roll ingår också dessa uppgifter:
• Beställning utav material
• Samverka med specialpedagog och klasslärare för tydliga stödinsatser.
• Integrera digitala verktyg och delta i ämnesövergripande projekt.
• Följa upp och dokumentera elevernas utveckling.
• Stödja kollegor med inkluderande metoder och verktyg.
Anställning är på heltid och ska tillsättas till skolstarten i augusti.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen med behörighet i trä/metall och textilslöjd. Tidigare undervisning inom ämnet samt från inkluderande undervisning som exempelvis NPF och flerspråkighet är meriterande.
Du är en engagerad pedagog som kan inspirera, motivera och se varje elevs möjlighet att nå målen. Vi vill att du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du värnar om att bygga relationer både vad gäller elever, kollegor och föräldrar. Du ska också ha förmåga att utveckla arbetet utifrån uppdraget och ser att du har ett kreativt tänk samt gillar att utveckla nya arbetssätt.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Rekryteringsarbetet hanteras löpande vilket innebär att intervjuer kan komma att hållas innan sista ansökningsdag.
Vi hoppas att få glädjen att arbeta tillsammans med dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
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I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
542 86 MARIESTAD Arbetsplats
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig expedition
Sveriges Lärare mariestad@sverigeslarare.se 0501-75 69 05 Jobbnummer
9990486