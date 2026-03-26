Slöjdlärare till Påskallavikskolan
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Oskarshamn Visa alla grundskollärarjobb i Oskarshamn
2026-03-26
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen i Oskarshamn
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Din tjänst innebär undervisning inom textilslöjd åk 3 åk 5.
I uppdraget ingår det att du:
• är en god ledare för eleverna
• har ett didaktiskt perspektiv och är öppen för att hela tiden lära nytt
• har ett stort pedagogiskt ansvar du skapar förutsättningar för elevernas lärande.
• arbetar med fokus mot uppsatta mål och tar hänsyn till olika elevers behov
• är ansvarig i kontakten med elevernas vårdnadshavare
• är aktiv i genomförandet av våra utvecklingsarbeten
• är aktiv på våra arbetsplatsträffar och arbetslagsplaneringar
• delar med dig av dina kunskaper och håller den pedagogiska dialogen och utvecklingen av pedagogiken levandeKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare inom textilslöjd, meriterande om du har erfarenhet av arbete inom skolans värld. För uppdraget krävs det att du är strukturerad och organiserad, att du kan leda arbetet mot verksamhetens mål samt att du är en tydlig ledare och trygg i din roll. Din kommunikativa förmåga är hög och du har lätt för att utveckla och underhålla relationer. För oss är det viktigt att du är lyhörd, kreativ och kan möta varje enskild elev utifrån elevens förutsättningar. Du kompletterar vårt team genom att du är en lösningsorienterad person och en social lagspelare med positivt förhållningssätt. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och i skrift.
Vi vill också att du är en van IT-användare och kan använda dig av varierande digitala verktyg i din undervisning. Till detta tillkommer att du håller dig i framkant vad det gäller forskning inom skolområdet samt använder dig av det i det kollegiala lärandet. Att du arbetar professionellt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning ser vi som en självklarhet.
Tjänsten är en timanställning motsvarande ca 25 %.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/flytta-till-oskarshamn/din-framtid-finns-i-oskarshamn/ https://flyttahit.nu/
och https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315095". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Påskallavik- och Saltviksskolan
Thomas Gustavsson 010- 35 60 000 Jobbnummer
9819874