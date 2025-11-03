Slöjdlärare till Morgongåva skola
Heby Kommun / Grundskollärarjobb / Heby Visa alla grundskollärarjobb i Heby
2025-11-03
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Brinner du för slöjd och vill undervisa i en miljö där alla vuxna samarbetar och skapar balans mellan undervisning och fritidsverksamhet?
Rollen
Som slöjdlärare på Morgongåva skola undervisar du elever i trä- och textilslöjd i årskurserna 3-6.
Du planerar och genomför undervisningen på ett sätt som gör att lektioner och fritidsverksamhet hänger ihop och skapar en trygg och kreativ lärmiljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Undervisa i trä- och textilslöjd för åk 3-6 med fokus på kreativitet, problemlösning och praktiska färdigheter.
Samarbeta nära kollegor, både lärare och fritidspersonal, för att skapa helhet i elevernas lärande.
Stödja elevernas språkutveckling och matematiska tänkande, inklusive svenska som andraspråk och Singaporemodellen.
Delta i skolans dagliga utvecklingsarbete för att kontinuerligt förbättra undervisning och verksamhet.
Det här är vi
Morgongåva skola är en F-6-skola där vi lägger stor vikt vid samarbete och balans i arbetsmiljön. Här arbetar alla vuxna tillsammans för att skapa en sammanhängande skol- och fritidsdag för eleverna. Vi tror på att utveckling sker steg för steg varje dag, genom reflektion, erfarenhetsutbyte och ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och trivsel.
"Det bästa med att arbeta här är att vi hjälps åt och tillsammans formar undervisning som inspirerar och ger eleverna kunskaper de har nytta av hela livet" - nuvarande medarbetare
Är det här du?
Lärarexamen med behörighet i slöjd eller annan relevant lärarutbildning med dokumenterad erfarenhet av att undervisa i trä- och textilslöjd i åk 3-6.
Erfarenhet av att integrera språk och matematik i praktiskt arbete.
Pedagogiskt trygg, inkluderande och kreativ, med förmåga att skapa en trygg, stimulerande och sammanhållen lärmiljö tillsammans med kollegor.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med elever med olika språklig och kulturell bakgrund, digital kompetens för planering och dokumentation, tidigare erfarenhet av projektbaserat lärande samt erfarenhet av samverkan mellan skola och fritidsverksamhet. Körkort kan vara en fördel vid studiebesök eller materialinköp.
Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas innan eventuell anställning
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/151". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Arbetsplats
Morgongåva skola F-6 Kontakt
Anna Lena Oscarsson, rektor 0224-64501 Jobbnummer
9584562