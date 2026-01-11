Slöjdlärare till Montessoriskolan Pärlan, deltid

2026-01-11


Montessoriskolan Pärlan erbjuder en dynamisk arbetsplats för engagerade lärare och pedagoger. Vi sätter alltid eleven i centrum och vill ge våra lärare de bästa förutsättningarna att ge kunskaper för framtiden. Vi är en platt organisation med korta ledtider, alltid med fokus på våra elever. Drivs du av eget ansvar och att arbeta med engagerade kollegor? Då är du välkommen att bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-01-11

Dina arbetsuppgifter
Du är en legitimerad lärare med inriktning mot slöjd. Du ansvarar för våra slöjdklasser från årskurs 3-9.
Nyfiken? Hör av dig så berättar vi mer om tjänsten!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: ansokan@montessoriparlan.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Montessoriskolan i Skene AB (org.nr 556593-3503)
Industrigatan 2 (visa karta)
511 62  SKENE

Arbetsplats
Montessoriskolan Pärlan i Skene

Jobbnummer
9677230

