Slöjdlärare till Bottnarydsskolan
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-03-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vad drömmer du om? Är svaret att utbilda framtidens världsmedborgare har du hittat helt rätt.
Hos oss finns alla förutsättningar för dig som är en engagerad lärare som vill inspirera till lärglädje - varje dag, hela vägen!
Hos oss får du vara med om en spännande resa - att bygga upp och forma en ny skola. I augusti 2025 slog vi upp portarna till vår helt nya skola. Så spännande!
Ditt nya jobb
Vi söker ny slöjdlärare till vår nya skola. Antingen är du utbildad i både träslöjd och textilslöjd eller så har du behörighet i slöjd och annat ämne. Vi söker dig som vill utveckla elevernas förmåga, kunskaper och tilltro till sig själv med hjälp av slöjdämnet, samt förbereda dem för livet och framtiden. Genom kunskap och kreativitet inspirerar du dina elever till ett lustfyllt lärande, att ta ansvar och att utvecklas.
Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla verksamheten på ett sätt som utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov, i enlighet med läroplan och övriga styrdokument. I ditt jobb bygger du tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor samt bidrar till en trivsam arbetsmiljö på skolan som främjar lärande och utveckling under elevernas skoldag.
Välkommen till oss
Norra Mo skolområde är en växande enhet och hösten 2025 har vi slagit upp portarna till vår nya skola. Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/bottnarydsskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad lärare med lärarlegitimation i båda slöjdarterna eller slöjd och annat ämne, alternativt kandidat som ännu inte fått sin lärarlegitimation eller är i slutet av sin utbildning. Vi ser helst att du har erfarenhet av undervisning och arbete med elever, goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift samt grundläggande IT-kunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som slöjdlärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Christina Filipsson 036-107594 Jobbnummer
9787679